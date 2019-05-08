又到“满城白毛”季！对抗杨柳絮记住7措施2误区

最近，不少城市进入“满城白毛”的季节，漫天的白毛拍打在脸上，分分钟让你心烦意乱，然而又无处可逃。好心塞……

不明“白毛飞行物”是啥?

其实，这恼人的白毛就是杨絮和柳絮，它们是杨树和柳树的种子，杨树分为雌雄株，雌株的花成熟后结了果实，果实里包裹着白色的绒毛，等到发育成熟后，果实的皮会逐渐裂开，柳树的情况也很类似。风一吹就使这些白毛状的种子便漫天飞。

杨柳絮在诗中虽美，但对于敏感人群来说，简直是灾难。恼人的飞絮，再加上飘扬过程中夹杂了花粉、尘埃等，它们被吸入鼻腔后，会引起流涕、咳嗽和哮喘等反应，也会出现皮肤的过敏性反应，出现皮肤瘙痒、眼结膜发红等症状。

“宁愿吃土，我也不想吃杨柳絮！”有网友吐槽道。面对这恼人的家伙，肿么破?未来一两个月，我们还必须与杨柳絮不断过招。小编总结了几种方法对抗杨柳絮。拿走不谢！

1 全副“武装”再出门

外出时，尽量做好防护。口罩、眼镜和外套一个都不能少。平时习惯戴隐形眼镜的可以换一副有镜片的眼镜，防御飞絮飞入眼睛。怕裸露的手臂过敏，可以套一件薄外套。就像这样：

2 每天清洗鼻腔

有过敏性鼻炎、火堆花粉、杨柳絮敏感的人，每天清洗鼻腔2-3次。在药店、医院都可以买到专门的吸鼻器。更简单的方法，可以用生理盐水，彻底清除鼻腔里的花粉成分。

3 外出活动选对时间

杨柳絮一般中午最多，过敏体质的人尽量避开这个时间段外出。即便要做户外活动，尽可能在杨柳絮比较少的时候，比如早晨、深夜，或是雨后。

4 温水清除杨柳絮

皮肤沾上杨柳絮后，要及时清除，最好用温水清洗，有助预防过敏或减轻过敏症状。如果皮肤瘙痒、红斑、丘疹等症状严重，要及时就医。

5 不在室外晾衣服

尽可能在室内晾干衣服，否则室外容易让衣服、被单、床单等沾染杨柳絮。

6 补充维生素

体质敏感的人群应该适当补充维生素C和维生素E，可以吃一些小白菜、西红柿、胡萝卜、柑橘等。

7 保持平和心态

春天容易让人烦闷焦躁，尤其被漫天飞舞的杨柳絮“骚扰”，会导致心情更差，所以调节好自己的情绪很重要。

这些误区要避免

1 动手揉眼

飞絮飘入眼睛，不要用手揉，这样会擦伤眼结膜。正确方法是，如果异物较小，刺激不大，反射性流泪会把它排出；如果流泪没办法解决，要保证在无菌的前提下，请他人把上下眼睑翻开，寻找异物，用消毒棉签轻轻将异物擦出；如果飞絮进入眼睛深层，建议及时去医院请医生处理。

2 用力挠皮肤

杨柳絮导致皮肤瘙痒，挠皮肤的做法不可取；使劲挠皮肤只是产生了一些痛觉来遮盖瘙痒，痛感消失后往往不能止痒，如果皮肤被挠伤还容易感染。

正确的方法，除了在医生的指导下涂止痒药外，还有两个小窍门。第一，拍打，痒的时候轻轻拍打，因为垂直的力量对皮肤是没有损伤的。第二，冷敷，这样可以降低皮肤对刺激的“记忆”，效果很好，大家不妨试试。