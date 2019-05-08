“蛋疼”别硬忍！15岁少年睾丸扭转360度差点被切除

(复旦大学附属金山医院泌尿外科崔昊昱)近日，复旦大学附属金山医院泌尿外科收治了一名15岁的初三少年，晚间在体育锻炼时出现左侧睾丸疼痛，当时不好意思告诉其他人，自己强忍着疼痛直至次日早晨，疼痛仍不缓解，并伴有阴囊左侧的肿大，这才告诉家人并来院就诊。此时，已经距离发病10余小时了。

金山医院泌尿外科医生接诊后，考虑睾丸扭转可能，想到患者还是一位初三的学生，而且睾丸扭转严重可能面临睾丸切除的悲剧，立即陪同患者加急做了阴囊超声，确诊了左侧睾丸扭转，赶紧让少年入院进行手术治疗。

幸运的是，虽然在手术中已发现左侧睾丸缺血、颜色呈现紫色，睾丸扭转360°，整整绕一圈。但通过手术将扭转复位后，缺血的睾丸慢慢恢复到了正常的颜色，最终保住了睾丸，术后复查阴囊超声提示左侧睾丸血供正常，住院2天后顺利出院。

但是，并不是每一位少年，都是如此的幸运!

睾丸扭转是泌尿外科最紧急的急诊手术之一，青少年多发，一般人对睾丸扭转了解较少，出现疼痛时一拖再拖，从而延误最佳治疗时机。事实上，突发的阴囊或睾丸疼痛应该引起患者足够的关注和重视，特别是青少年人群及家长。一旦怀疑睾丸扭转，尽早就诊、早期诊断、及时治疗是救活睾丸的关键。

什么是睾丸扭转?

睾丸扭转又称精索扭转，因精索内有睾丸动脉，并且是睾丸的主要营养动脉，如果发生睾丸扭转，将导致睾丸的血液供应突然受阻而造成的睾丸的急性缺血、坏死。此病以20岁以内多发，12~18岁者占65%。如果睾丸缺血时间长而出现坏死，需行睾丸切除。

睾丸扭转有何表现?

睾丸疼痛是本病的主要症状，为突然发作，可在睡眠中突然痛醒。起初为隐痛，继之加剧并变为持续性剧烈疼痛。疼痛有时向同侧腹股沟及下腹部放射，可伴有恶性、呕吐。睾丸扭转是青少年急性阴囊疼痛的主要原因，青年及小儿急性阴囊疼痛应首先考虑睾丸扭转。

阴囊或睾丸疼痛应该怎么办?

当突然发作的阴囊或睾丸疼痛，尤其是20岁以内的少年，都应尽快就诊并排除睾丸扭转可能。睾丸扭转会影响生精功能，影响生育，如果因为睾丸扭转导致睾丸坏死而行睾丸切除术，不仅患者本人需要忍受身体、心理上的痛苦，患者家长也往往感到自责。

临床资料表明：睾丸扭转后4~6小时手术复位者，睾丸挽救率为90%；10小时以内挽救率降至70%；超过10小时者则只有20%的睾丸挽救率；超过24小时，睾丸基本上缺血、坏死。所以，挽救睾丸就是与时间的赛跑。

睾丸扭转术后的随访?

睾丸复位固定术后应该长期随访，随访注意：

1.观察睾丸大小

一般术后随访3~6个月。有随访资料表明，术后有17%~23%发生睾丸萎缩。获救睾丸68%发生继发性萎缩、精子生成不正常。

2.性功能和生精功能

儿童要随访到青春期。成人患者术后3个月应常规行精液分析了解睾丸的生精功能。