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我国首次发布“水碘地图”

2019年05月08日08:29 来源：健康报网

　5月7日，国家卫生健康委发布《全国生活饮用水水碘含量调查报告》。本次调查为首次全国大规模调查，覆盖了全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团，并依据调查结果绘制了我国“水碘地图”。

　　碘缺乏危害是指由于环境缺碘、机体摄碘不足所引起的地方性甲状腺肿、地方性克汀病和对儿童智力发育的潜在性损伤。我国曾是全球碘缺乏病严重流行的国家之一，大部分地区外环境缺碘，部分省份还存在水源性高碘地区。为全面、系统、准确掌握全国外环境水碘分布变化情况，指导全国碘缺乏危害防治工作，2017年国家卫生计生委组织开展了全国生活饮用水水碘含量调查工作。

　　调查结果显示，我国大部分地区外环境水碘含量较低，全国乡级水碘含量为3.4微克/升，其中83.6%的乡水碘含量在10微克/升以下，11.8%的乡水碘含量处于10微克/升～50微克/升之间，2%的乡水碘含量处于50.1微克/升～100微克/升之间。从省级和直辖市层面看，北京、江西、海南、重庆、贵州、云南、西藏和甘肃县级水碘含量均在10微克/升以下；四川、湖北、青海、广西、福建、上海、浙江、兵团、新疆、湖南、黑龙江和辽宁水碘含量在10微克/升以下的县比例大于90%；河北、河南和山东水碘含量在10微克/升以下的县比例较低，在70%以下。

　　同时，部分省份存在水源性高碘地区。全国水碘含量大于100微克/升的县有61个，分布在8个省份，其中河北21个、山东14个、河南11个、安徽10个、江苏2个，天津、山西和湖南各1个。

　　相关专家表示，水碘在10微克/升以下的地区，居民应食用加碘食盐，防止碘缺乏造成的危害；水碘在10微克/升～100微克/升的地区，国家卫生健康委将建立碘缺乏地区和适碘地区划分标准，为科学、精准补碘提供依据；水碘在100微克/升以上的地区，居民应食用未加碘食盐，高碘病区（水碘在100微克/升以上且甲肿率>5%的地区）居民改饮低碘水，预防高碘危害。　（记者张磊）

(责编：许心怡、杨迪)


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