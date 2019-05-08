在美食中打开文化的景深

当盲目追求娱乐化的大潮逐渐退去，当“唯收视流量”的阵风渐渐消散，电视节目将越来越依靠原创力来摆脱同质化的窠臼，来赢得竞争的主动权

“2018年我登上了珠穆朗玛峰顶峰，完成了我40多年来的梦想。自己在69岁登顶珠峰时，吃的是能量胶、能量棒，脑海中浮现的却是母亲的米粉肉。”近日，在中央广播电视总台央视综合频道播出的美食文化探索节目《中国味道》中，依靠假肢登上珠峰的中国第一人夏伯渝，回忆自己“数次挑战珠峰”的经历。古稀之年热血难凉，登顶之时温情思母，令现场嘉宾和观众无不动容。

在每一个人的成长岁月中，总有一个物件，在你春风得意的时候提醒着你，在你蹉跎困顿的时候抚慰着你，在你懈怠松弛的时候鞭策着你。美食，或者说儿时的味道，便是《中国味道》为公众展示的人生关键物件。一碗米粉肉，是夏伯渝漫长人生里灵魂的慰藉，更是追梦关键时期的“心灵能量棒”；一盘家常炒腰花，是中国著名青年舞蹈家黄豆豆成长成才的记忆，是每次演出新节目前父爱的温情；一钵腌笃鲜，是京剧表演艺术家王珮瑜得到的来自外婆的支持鼓励，融溢着她对外婆的深深思念……没有渲染食物色香味让人垂涎三尺的手法，更多聚焦于味道背后家庭的温暖、乡愁的畅叙、文化的情结，《中国味道》的入境、入情、入心，正是吸引观众的地方。

有人说，好的诗歌关键在于兴发感动的力量，不在于华丽的辞藻。美食类节目的制作也一样，要情动于中而形于画，而不只是追求精美的画面。在中国人的碗里，从来盛的不只是美食，也承载着百姓情感、历史记忆，更突显着城市气质、文化底蕴。近年来，美食类节目的呈现更加多元，从聚焦美味到凝聚情怀，从探寻历史到弘扬文化，从氤氲乡愁到浸润家风，沿着中国味、中国情、中国道，触摸我们心中最柔软的故土情结，回应来自民族文化深处的精神召唤，渐次打开华夏五千年的灿烂文明。也许，带着对文化的热爱、时代的真情，才能捕捉生活之美，才能创作更多打动人心的好节目、好作品。

时代不同，世界各国的文化呈现出互渗性，观众审美也在发生变化，这就要求电视节目的制作必须具有全球化视野，但不变的却是“中国气派”。创作者如果不熟悉群众语言、不熟悉地域特色浓厚的文化，也不熟悉我们走过的历史，“中国气派”从何而来呢？电视工作者需要到群众中去挖掘人们的精气神，到基层去探寻烟火气，到历史中去汲取传统智慧，广泛地吸收学习并最终融汇成自己的创作。否则，创作人才再多，技术再进步，也会像扣眼儿找不到扣子，创作的节目打动不了人心，赢得不了掌声。当盲目追求娱乐化的大潮逐渐退去，当“唯收视流量”的阵风渐渐消散，电视节目将越来越依靠原创力来摆脱同质化的窠臼，来赢得竞争的主动权。提高原创水平，远离跟风抄袭，实现从内容到形式、从观念到手段、从意境到技法的多层面突破，中国荧屏必将出现更丰富多样的精品节目，真正做到有意思、更有意义。

《 人民日报 》（ 2019年05月08日 12 版）