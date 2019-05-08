守护青少年“心灵之窗” 近视防控并没有什么神药

□ 中国妇女报·中国女网见习记者 陈姝

“3岁宝宝竟然高度近视550度。”

“不到4岁儿童近视度数达到1600度。”

……

越来越多的近视眼群体趋向于儿童和青少年，他们的“心灵之窗”正变得越来越模糊。据2018年国家卫生健康委员会统计，我国近视患病人数超过4.5亿人，居世界首位。儿童青少年近视检出率高达40%～72%。小学生的近视发病率约30%，初中生约60%，高中生约80%，大学生约90%。值得注意的是，高度近视和病理性近视常导致永久性视力损害，甚至失明，目前已成为我国第二大致盲原因。

近视患者趋势低龄化

科学研究表明，近视是由遗传和环境（行为习惯）两方面因素共同作用形成的，其中环境因素的影响更大。中山大学中山眼科中心专家组指出，学生近视发病率增高与现代生活方式的变化密切相关。比如，学生的学习时间延长了，学业负担增加了，导致近距离用眼增加；比如，电子产品、电子媒介快速普及，视屏时间占据了包括孩子在内的人们越来越多的时间。

就读于湖南溆浦县圣达学校的七年级学生黄慧怡就是因为学习时间过长，用眼不当，从而导致近视的。她告诉中国妇女报·中国女网记者，她酷爱阅读，走路、坐车时都会看书，每天晚上睡前也看书。小学五年级时眼睛就近视了，配戴了一副眼镜，目前是左眼200度，右眼400度。

解放军总医院第三医学中心眼科主任医师吴志鸿认为，学生患有近视，要么是看电子产品过度，要么就是用眼不当，视力疲劳也会导致近视。与上述情况相对应的，就是儿童、青少年静态活动时间越来越长，睡眠时间越来越少，日间户外活动时间也越来越少。

北京同仁医院院长王宁利告诉记者，我国近视眼有三个特点，叫作“小”“深”“高”。“小”就是发病年龄越来越小，幼儿园五六岁的小孩就近视眼了，“深”就是深度数比例也在增加，“高”则是患病率居高不下。

据2016年《国民视觉健康》研究显示，2012年中国5岁以上总人口中，屈光不正的患病人数在5亿人左右，其中超过90%以上的屈光不正是近视，约4.5亿人。若没有有效的政策干预，到2020年，中国5岁以上人口的近视患病率将增长到51%左右，患病人口将达7亿。

越来越多的近视患者大部分是儿童与青少年，湖南省溆浦县圣达学校高中部老师胡康伟说，他所任教的班级，近视眼的学生占40%，大多数都是看电子产品、用眼不当造成的。从整体上来说，学校很重视预防近视眼，除了平时的宣教，每天下午第一节课后都会安排学生做眼保健操，对预防近视眼能有一些效果，提醒学生思想上要重视起来。同时，他也希望这个问题得到家长的重视。“学生毕竟在校的时间只是一部分。”

预防近视眼重在平时重视

“平时，我也提醒过他，少看平板电脑，少看电视，看书时坐姿要正确，但最后还是变成了近视眼。”舒女士说这句话时，显得有些无奈。

原来，她的儿子小贺在小学三年级时就变成了近视眼，当时并没注意，直到某一天看东西变得模糊的时候，才意识到自己双眼视力下降。为此，小贺也感到后悔。他说，要是当初自己少看电子产品，听妈妈的话，可能就不会变近视眼了。

类似小贺这样成为近视眼的现象不胜枚举。北京大学人民医院眼科主任医师王凯介绍：“导致近视发展的因素分为先天性遗传因素和环境因素，而受环境影响形成近视的原因主要有两个方面。第一是眼睛近距离工作的时间长、强度大。包括看书、写作业，使用手机、平板电脑等电子产品，还有弹钢琴等各种活动；第二是缺少户外运动。阳光能够刺激视网膜多巴胺的生成，而多巴胺能够延缓近视的增加速度。一般建议每天在阳光下进行2～3个小时的户外运动，但实际上很多孩子无法做到这一点，这与学生自身、家庭和学校都有关系。”

北京同仁医院眼科主任医师杨晓慧表示，手机和平板电脑都需要近距离使用，孩子在看平板电脑和手机的时候，时间的总量多、单次时间长和用眼距离近，都会导致近视的发生和发展。

近视除了一定遗传因素外，后天环境因素也是主要原因。王宁利告诉记者，防控近视眼的主战场应该在学龄前。因为学龄前孩子有150度到175度的远视储备，如果孩子在幼儿园把远视储备用完了，到了小学肯定近视。所以发生在小学的近视，根源在幼儿园。

正确对待防控、治疗近视眼

近视眼给孩子的生活带来了许多不便，除此之外，也让家长们担心，还会千方百计去寻找治疗近视眼的方法。

贺女士为了让孩子的视力能够恢复一些，不惜重金买了一对角膜塑形片。她说，只要能够让孩子的视力恢复一些，花再多的钱都值得。但事实上，孩子的视力没有恢复，一直保持在左眼350度、右眼200度。

吴志鸿说，很多家长苦于找不到较好的解决办法，为图省事选择配一副眼镜，使远视力提高到0.8～1.0，但大多数时间孩子仍然在看近，导致度数进一步快速加深，不得不配更高度数的眼镜。去年近视200度，今年近视300度，明年还要加深，走上了一条恶性循环的道路。 她介绍，现在没有一项技术能把近视眼控制住，需要多技术综合使用，多个部门一起发力。

王宁利认为，防控近视眼，首先，要增加户外活动时间，如果说只有运动没有户外，这个防控是要减分的；其次，就是要做好眼保健操，眼保健操做对了，做准穴位了，做认真了，对缓解视疲劳，减少调节障碍绝对有用；社会上产生的各种近视防控设备仪器，质量把控是第一位，坚决避免仪器设备给孩子带来的视觉上的二次损伤。

前不久，国家卫生健康委、中央网信办、教育部、市场监管总局、国家中医药局、国家药品监督管理局等6部门联合印发了《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》，通知指出，在目前医疗技术条件下，近视不能治愈。要求相关部门进一步规范儿童青少年近视矫正工作，加强市场监管，维护儿童青少年健康权益。

正如王宁利在今年全国两会上的呼吁，近视防控没有神药，必须是国家战略、全民行动！