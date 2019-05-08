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整治“保健”市场乱象百日行动力度大

2019年05月08日08:23 来源：人民网－人民日报

　　国家市场监管总局日前宣布，整治“保健”市场乱象百日行动共立案21152件、案值130.02亿元、结案9505件、罚没款6.64亿元，移送司法机关案件446件，受理消费者投诉举报4.4万次，为消费者挽回经济损失1.23亿元。

　　“百日行动”于1月8日正式开始，市场监管总局等13部门在全国范围内，共检查社区、公园、广场等人员密集场所28.2万个，检查宾馆、酒店等重点场所38.3万个，检查“保健”类店铺73.1万个，检查旅游景区、农村场镇、农村集市、城乡接合部等重点区域21.9万个。清理虚假信息9.7万条，整改网站、APP、公众号1428个，关闭网站、APP、公众号3877个，撤销所涉直销产品备案49个，吊销食品经营许可证54户，吊销营业执照90户，捣毁制假售假窝点465个。

　　（辛 萱） 


　　《 人民日报 》（ 2019年05月08日 19 版）

(责编：许晓华、杨迪)


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