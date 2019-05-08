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大同医保机构拖欠药店结算费用1500余万 国家医保局回应

2019年05月08日08:10 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月8日电（记者 杨迪）记者从国家医保局获悉，近期，国务院“互联网+督查”工作发现，山西省大同市存在两级医保中心互相推诿，拖欠百家药店结算费用达1500多万元，同时落实放管服改革政策不到位等问题。5月7日下午，国家医保局党组召开会议，认真分析督查反映的相关问题，研究提出整改措施。

会议认为，这是一起地方医保部门不作为、慢作为的典型事件，充分反映出部分地区医保部门宗旨意识淡薄，工作中仍存在形式主义、官僚主义等问题，暴露出一些地方贯彻落实党中央、国务院决策部署还存在打折扣、搞变通等现象。

会议要求，山西省医保局对督查反映的问题要立行立改，切实改进和提高医保经办服务水平。全国医保系统都要从中汲取教训、敲响警钟，并举一反三、引以为戒。要加强行风建设，强化执政为民的理念，切实担负起窗口部门的服务责任。要力戒形式主义、官僚主义，确保机构改革期间经办服务有序衔接。要重点梳理涉及群众切身利益的问题，加强事中事后监管，让群众切身感受到放管服改革带来的变化。要运用好“互联网+督查”等手段，主动接受监督，对反映集中的问题抓紧在制度上切实整改。

(责编：杨迪、许晓华)


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