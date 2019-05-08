愉快心情吃出来!英国研究发现饮食均衡有利于缓解抑郁

【环球网综合报道】你是否时常感觉闷闷不乐、意志消沉？你有没有想过这种症状可以通过改善饮食习惯来治愈？据法国LCI电视台报道，英国曼彻斯特大学研究人员近日在美国《身心医学》杂志上发表的一篇报告表示，饮食健康均衡有助于缓解抑郁症的症状，并且这种影响在女性身上更为明显。

研究人员对4.6万名疑似患有非临床抑郁症的受调查者进行分析，结果发现优化饮食习惯可以减轻抑郁症状。三种常见的饮食干预都有类似的积极效果：减肥、减少脂肪摄入以及增加饮食中的营养摄入。

参与该研究夫人约瑟夫 弗思(Joseph Firth)博士说：“饮食对心理健康影响的总体证据还有待评估。但是我们最新的分析表明，采取更健康的饮食可以改善人们的情绪。”

研究人员表示，对于一般人来说，没有必要采取针对性或专业化的饮食，仅仅做一些简单的改变对心理健康同样有益。比如多吃富含纤维的蔬菜，少吃快餐，以避免“垃圾食品”可能带来的负面心理影响。(实习编译：胡粤杨 审稿：王战涛)