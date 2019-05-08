很多人一副太阳镜一用就是很多年。其实，太阳镜也是有保质期的，与佩戴时间、镜片材质、佩戴习惯、地域日照等都有关系。一般来说，太阳镜的最佳使用期限大致为两年，超过后最好换一副新的。

首先，太阳镜主要磨损老化的地方是镜片和镜架的关节部位。镜片目前主要有3种：树脂偏光片、树脂PC镜片（AC、CR39、尼龙都暂归此类）、玻璃镜片。重量轻、舒适感好的树脂偏光片和树脂PC镜片都不耐磨，时间久了会有划痕。很多人不知道镜片磨损了，靠眼睛调节来努力看清，长此以往会增加疲劳度，从而导致视力下降。所以，平时镜片要朝上放，避免镜面磨损刮伤。

其次，镜片长时间接受日光暴晒，会降低防紫外线能力，容易造成眼角膜受损。研究人员通过模拟实验，把墨镜放在日光模拟器下，距离发光点30厘米，持续“暴晒”50小时，发现镜片防紫外线能力会有所退化。热带国家和地区紫外线水平最高，意味着墨镜防紫外线功能在这些地方退化更快。就算优质太阳镜的镜片材质使用了特殊材料，但一样会随着时间推移而老化。如果太阳镜防紫外线功能下降，会损伤角膜和视网膜，出现日光性角膜炎和角膜内皮损伤等疾病。

优质的太阳镜可以吸收或反射紫外线，以阻隔对眼睛的照射，一般有几种明示方式：1.标注“UV400”，表示镜片对紫外线的隔离波长为400纳米，即其在波长400纳米以下的光谱透射比最大值不能大于2%。2.标注“UV”“防紫外线”：表示镜片对紫外线的阻隔波长为380纳米。3.标注“100%UV吸收”：表示镜片对紫外线具有100%的吸收功能，在紫外线区间的平均透射比不大于0.5%。有上述标注的才称得上是真正意义上对紫外线有防护功能的太阳镜。

另外，太阳镜属于平光镜系列，最多只允许带有正负8度的屈光度，超过这个误差范围就是不合格产品。据市场检测，有近三成太阳镜的屈光度超过误差范围，有的甚至高达20多度。正常视力的消费者戴上这种太阳镜，如同戴上了一副近视镜或远视镜，一个夏季过后，就会被劣质眼镜“培养”成近视眼或远视眼患者。所以，若戴上太阳镜后出现头晕、恶心、晃眼等症状时，应立即摘下。

选购太阳镜要去正规商店。一些廉价的太阳镜不仅无法滤掉紫外线，反而会由于遮挡了可见光之后，使紫外线的照射更加显著。 注意不要长期佩戴太阳镜，否则眼睛会疲劳。从户外进到室内应当摘掉太阳镜。不要选择大框架的太阳镜，它会增大眼球调节功能的负担，损害视力。▲