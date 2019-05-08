香港卫生署：调查“水货HPV疫苗事件”

针对有媒体报道香港存在医疗机构使用九价宫颈癌（HPV）疫苗“水货针” 冒充正版疫苗欺骗内地游客现象，香港卫生署新闻及公共关系组5月6日表示，卫生署已就投诉人所提供的资料作出调查，如发现违法情况会采取执法行动。另外，如果有人违反规定从境外进口药剂制品，一经定罪，可被罚款50万港元及监禁两年。

据媒体报道称，来自浙江的王女士（化名）此前通过中介网站，花费8000港元在香港旺角太子道西某办公大楼内一家诊所，预约注射三针九价HPV疫苗。2018年9月底，接种第一针后，王女士全身皮肤出现红肿，身上红疹久久不退。其后王女士登录美国默沙东药厂的香港官方网站查看，发现自己到诊所注射的九价HPV疫苗，包装与药厂官网所述有差别。王女士随后找到香港诊所涉事医生，对方回答：“疫苗只是从德国调过来，不是假的。”该报道随后引发内地广泛关注。

5月6日，香港卫生署新闻及公共关系组对此回应称，根据记录，香港卫生署已就投诉人所提供的资料作出调查。目前有关调查仍在进行中，如发现有违反药物条例的情况，卫生署将会采取相应的执法行动。此外，凡符合“药剂制品”定义的产品，必须在相关法律要求下，符合安全、效能和质素方面的规定，并获得香港药剂业及毒药管理局注册后方可在香港销售。但法律容许注册医生为治疗某特定病人而将会使用或管有未经注册的药剂制品。另根据《进出口条例》（第60章）规定，从香港境外进口药剂制品的人士，必须事先申领由工业贸易署署长授权卫生署所签发的进口许可证。任何违反该规定的人士，一经定罪，可被罚款50万港元及监禁两年。

香港卫生署提示称，香港目前只有一种已注册的九价宫颈癌疫苗——“加卫苗Gardasil 9”（注册编号HK-64239），属于医生处方药物，切勿购买或使用成分或来源不明的产品。

文/本报记者 赵新培