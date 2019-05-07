耿福能：品牌之山就是企业的金山银山

从改革开放之初身处大凉山深处的小商号，到如今拥有两万多员工的医药产业领头羊，好医生药业集团用近四十年的品质坚守，塑造了如今的品牌价值——获得“中国驰名商标”称号，品牌价值达到316亿元。近日，就“如何塑造品牌价值”的话题，好医生药业集团董事长耿福能接受采访时表示，从好医生创立之日起，就坚持以质量和品质为核心，以创新为驱动力，以诚信为基本原则，恪守“做好人，制好药”的企业行为准则, 主动承担更多的社会责任，积极推动企业品牌建设。

“做好人，制好药”是好医生的企业核心文化，也是耿福能秉承的固若磐石的崇高理念。坚持把人品比作产品，把产品看成人品。好医生药业在创建之初，就制定了“你我同心、诚信勤严、精准快捷、创新共赢”的准则。企业要求在原料采购、生产管理与操作、成品检测与物流、研发与创新、销售与服务过程中，牢记诚信、一丝不苟。严格遵照国家规定的标准组织生产，制定的企业标准高于国家标准，确保了药品安全有效。有了质量的保证，才有铸就品牌的基础。

好医生药业在22年的好医生品牌打造中认识到，品牌不是无源之水无根之木，品牌的根在于质量，只有质量才是品牌的本质、品牌的基础，也是品牌的生命之源。好医生药业认为，优秀的品牌一定包括企业家品牌、企业品牌和产品品牌，企业品牌包含发展壮大和企业家的人品，产品品牌包含质量和疗效。“品牌不是自己能够做出来的，它一定是消费者认同的。能够做到口口相传的牌子才称得上品牌。”

“在经济领域，品牌之山就是金山银山。我认为，品牌是知识产权，是财富，是企业和社会经济可持续发展的源泉。品牌及品牌生态环境，对企业以及国家经济的发展起到非常重要的影响作用。”耿福能说道，品牌的背后就是科技，就是创新，就是投资，就是企业诚信和匠心，就是企业服务和人品的积累，品牌就是企业品牌与产品，同消费者心灵沟通的纽带和桥梁。“是代表一个人、一个群体的智慧和创造的财富。”

让梦想引领品牌，用品牌托起梦想。“好医生创造好医生品牌就是要做中国人的医药全球共享。”据悉，好医生药业致力于中药大品种系统创新及相关产业化关键技术研究应用，用20年时间建立了药品“第一车间”。此外，好医生建立了国内首个药用昆虫GAP认证工厂化养殖基地，首次进行了国内药用昆虫全基因组和转录组研究，实现了中成药原料药材100%来源于规范化、标准化生产，质量可控可重复，有效推动中医药的传承、现代化、规范化、标准化、创新创制和国际化。

近年来好医生集团开始充分运用其多年积累的终端资源，全面布局新医疗业务，2011年进军大健康产业，2013年取得“好医生连锁药房”互联网药品经营牌照，2014年获得直销牌照，同年成立“北京好医生云医院管理有限公司”，收购医院进入医疗服务市场， 2015年成立好医生云检测中心，2016年成立“成都好医生医学检验中心”；2017年成立“好医生国医诊所连锁”，发展迅速。好医生集团早已从单纯的医药工商业全面涉足医疗服务、互联网医疗，大力推动实现真正的分级诊疗，促进中医药产业的大发展。

如今，好医生已经是国家级高新技术企业、国家级知识产权优势企业、国家知识产权管理体系认证企业，是中国医药工业企业百强、中国制药工业百强、中国创新力医药企业。“好医生”牌系列产品先后获得“中国驰名商标”、“中国制药品牌”、“消费者信赖产品”、“百姓安全用药品质奖”、“四川名牌”等诸多资质和荣誉。

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