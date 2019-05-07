奥萨医药加强党建促发展

5月5日，为纪念五四运动100周年，继承发扬五四精神，深圳奥萨医药有限公司党支部举办了“艰苦奋斗再创业”主题演讲比赛，来自奥萨集团各分公司、子公司20多个业务部门，16个团体126人参加了此次比赛。深圳市高新技术产业园区党委专职副书记、南山区企业发展服务中心副主任魏婷婷，高新中区党委专职副书记张伟等嘉宾出席活动。

魏婷婷副书记在活动致辞中指出，“艰苦奋斗再创业”与深圳的精神吻合，与南山区的气质吻合，与高新区党委的理念吻合，亦与奥萨的企业文化吻合。高新区党委在2016年提出了“跟党一起创业”的理念，强化党建引领，创新“党建+企业服务”模式，夯实南山屹立中国创新高地的根基。区企业发展服务中心将积极优化营商环境，一如既往地当好企业“店小二”，促进企业在南山扎根做大做强。奥萨团队经过10多年的艰苦奋斗，将奥萨打造成产学研为一体的，以医药、医疗、精准营养为支点的立体化产业平台。党建工作始终伴随公司成长、引领企业发展。希望奥萨团队能够弘扬五四精神，艰苦奋斗再创业，在生物医药行业更新迭代中屹立不倒，创造更加辉煌的明天。

演讲比赛从临床医学部的《时代赞歌》中拉开序幕，奥萨人用青春奔放的热情，为历史引吭高歌，扎根基层，做中国对抗卒中的力量。随后，泰乐德研发、营销中心、董秘办、财务部和人力资源部等，分别表演了声情并茂、精彩纷呈的演讲比赛节目。每一位参赛选手精神抖擞走上讲台，用真挚饱满的情感和铿锵有力的语言，追忆、缅怀革命前辈崇高的爱国主义情怀和大无畏的革命精神，表达自己对祖国的热爱，继承红色梦想，传承五四精神，不忘初心，艰苦创业再出发的奋斗志向。同时，阐述了自己作为当代青年在新时代浪潮中对于使命和责任的认知，展现了奥萨党员、奥萨青年们的新思想、新风貌、新气象，赛场内外共同汇成弘扬正能量的五四爱国风，让所有观众享受到了一场高规格、高水准的精彩演讲视听盛宴。经过激烈的角逐，最后从参赛队伍中评选出优胜奖4名。