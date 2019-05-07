心血管AI亮相第二届“数字中国”建设峰会

5月6-8日，第二届“数字中国”建设峰会于福州举行，数字福建产业生态合作伙伴专场签约会同期举行。涵盖医学影像AI、医疗健康大数据、互联网+医疗健康等领域的五大项目、十三家企业签订战略合作，共同推进福建省健康医疗大数据中心及产业园建设。

本次战略签约包括“医学影像AI 大数据”、“互联网+医养康复服务”、“临床大数据”、“妇幼健康大数据”等医疗大数据领域的战略合作与共建。其中，中国医学影像AI产学研用创新联盟联合数坤科技等七家知名 AI 医疗影像企业，与福建省电子信息集团签订“福建省医学影像AI大数据中心”共建协议，打造“统一门户、统一标准、统一质控、覆盖全省”的福建省医学影像AI大数据中心。本次战略合作还包括共同推进中国医学影像AI技术创新和产业化，搭建联合攻关研发平台，推动AI临床进展及科技成果转化，培育医学影像AI的产业集群主体等多个方面。

近年来，作为数字中国建设的重要一环，人工智能+医疗产业飞速发展。在本次“数字中国”建设峰会上，人工智能医疗议题亦得到各方关注。

人工智能及医疗大数据在疾病辅助诊断、慢性病管理、健康管理、医院信息化等方面的巨大应用突破，以心脑血管疾病为例，利用数坤人工智能医疗影像技术，可实现快速诊断、早防早治，获得参会专家、卫健委领导等的重视和认可。

随着医疗大数据中心建设以及技术的不断突破，人工智能医疗在医疗影像辅助诊断、慢性病管理、健康管理、医院信息化、医疗数据处理、远程医疗移动医疗、药物研发等医疗产业链的重要节点将发挥更大作用，也将成为数字中国建设的很重要部分。

据了解，本次数字中国建设峰会还将首次举办 “数字健康分论坛”，围绕大数据、医学人工智能、生物技术、机器人技术等领域，开展信息交流，深化政企产学研对话合作。