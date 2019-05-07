青岛双鲸药业：69年匠心传承，以初心谱写品牌生命力

2019中国医药品牌论坛暨2018中国医药品牌社会影响力颁奖盛典于2019西湖论坛期间举行，在此次颁奖典礼上，青岛双鲸药业股份有限公司和旗下产品悦而维生素D分别荣登中国医药品牌社会影响力排行榜产品榜和企业榜。而这一切源自于双鲸药业69年的坚守与传承。

悠久历史 坚守初心前行

儿童健康是全民健康的基础，要将这层根基打牢，小儿佝偻病的防治刻不容缓。小儿佝偻病也被列为我国重点防治的小儿四病之首，同在此行列的还有营养缺乏性贫血、肺炎和腹泻。

在当时的国际医学界，鱼肝油中富含的维生素D可以有效防治佝偻病已经成为共识，然而，由于技术水平的限制，在建国之初，鱼肝油的萃取工作还是一项难以跨越的技术壁垒。在这样的时代背景下，1950年，青岛双鲸药业的前身——青岛鱼肝油厂的建设者们投入到鱼肝油生产基地的建设工作中，攻克了鱼肝油萃取的难题，填补了我国鱼肝油工业生产的空白。

随着鱼肝油的普及，我国小儿佝偻病的发病率大大降低。而在保障自给的同时，双鲸药业还先后帮助援建过国内十余家鱼肝油生产企业，以及越南等国家的相关项目。

千锤百炼 打造优质产品

69年来，双鲸药业精益求精，以为人民提供优质、安全、有效的药品作为企业生产的第一要务，不断加强技术攻关，强化科技和创新生产管理，促进产业不断升级。目前，双鲸药业已从一家专业生产海洋药物的企业逐步发展成为集多品类药物创新研发、生产和销售为一体的高新技术企业。

目前双鲸药业的产品包括维生素D滴剂、维生素E软胶囊（天然型）、维生素AD滴剂、鱼肝油乳、多烯酸乙酯软胶囊等核心品种，又有奥美拉唑肠溶片、氯雷他定片等多元化产品。

品牌发展 确立“三步走”战略

第一步：企业王牌——专业化团队打造

通过系统化的培训平台建设，建立起员工专业心中的王牌自信。2013年，双鲸药业在吉林省市场启动专业化推广模式，而后在全国推行，截至目前，双鲸药业的专业化团队已覆盖全国绝大多数省、地市；每一位成员在防治、推广、营销、授课等方面具备较强的专业能力。

2018年，双鲸药业专家学术委员会正式成立；基于专家学术委员会建立起的“今日维生素D”网站投入使用；由专家委员会成员合力编著的《临床维生素D学》、《临床维生素D应用指南》正式发布，双鲸药业的专业化推广模式开创了学术权威的引领和支撑。

此外，双鲸药业与清华大学为首的知名高校联合，开展了青年干部培养工作；与苏州飞动力、亿连锁俱乐部、晶药师等药店专业化培训机构精准合作，提升了营销团队管理能力，也提高了连锁基层从业人员的药事服务能力。

第二步：行业名牌——平台化企业打造

近年来，双鲸药业还不断联合行业平台，不断强化渠道控制力，持续平台开放、资源共享、品牌互融，迄今已与中康资讯、中国药店管理学院、21世纪药店报等多家杂志、协会联盟建立了长效战略合作关系，为行业搭建交流、互融、成长的广阔平台；同时，也为企业的经营规划、发展方向提供指引，为企业的经营模式创新提供思路，为企业的转型升级提供可持续的动力支持。

同时通过整合平台资源，不断扩大企业、产品在渠道的影响力。以悦而维生素D滴剂为例，在强化产品竞争力的基础上，渠道品牌影响力不断扩大：荣登中国药品零售市场魅力品牌榜，荣获“CPMC药店大健康产品品牌（药品类）金榜”，跻身儿童健保品牌竞争力Top14品牌。

为了进一步与渠道实现资源共享，共赢发展，双鲸药业以价值营销的合作模式，开创了与零售业态的高效发展。目前，双鲸药业已与全国上百家医药连锁企业签订战略合作。通过战略合作，双鲸药业分别获得“2016年度、2017年度健之佳优秀营销伙伴奖”、“海王星辰战略合作伙伴奖”、“海王星辰十大黄金单品奖”、“漱玉平民十大战略单品增长率第一名”、“漱玉平民十五周年优秀合作伙伴奖”、“一心堂新锐贡献奖”、“一心堂黄金单品奖”、“张仲景大药房2017年度金品成长奖”、“广西老百姓大药房红宝石奖”、“重庆鑫斛药房连锁2017年度优秀合作奖”等诸多荣誉。

第三步：顾客金牌——消费者健康教育推广

以品牌核心价值为中心，开展系列品牌营销活动、媒体传播活动，抢占消费者心智，打造全链条健康科普服务工作。

双鲸药业持续致力于将正确的疾病防治和养生保健观念传播给社会大众，助推将疾病的末端治理变为源头治理，助力“健康中国”建设。双鲸药业从顶层设计出发，转变思维，寻求价值回归，构建起大健康、大科普的科普宣传推广格局，着力推广消费者健康科普推广工作，挖掘消费者的健康痛点需求，利用专业内容输出进行深度用户教育，在传播过程中强化和固化产品理念和功效，借助关注热度触发更多用户的健康需求，潜移默化帮助消费者建立产品印象，将健康的专业知识转变成改变认知和行为的有力沟通。

公益领航 践行社会责任

69年前，青岛鱼肝油厂的筹建是为了让中国的佝偻儿越来越来少，69年后，双鲸药业的企业初心仍是让中国的儿童乃至每一位中国人更健康。多年来，双鲸人不仅用优质产品、专业的服务践行着这份使命和初心，更依靠投身公益事业的热忱，履行着这份根植在内心深处的责任和担当。

自2016年起，双鲸药业在全国范围内于世界骨质疏松日、国际劳动妇女节国际儿童节期间启动多场大型公益救助活动；同时公司积极参加“99公益日”等全国公益活动，并与北京联慈健康扶贫基金会联合设立“暖暖爱心专项基金”；活动的开展得到了社会各界的广泛认可，双鲸药业先后获得第十一届健康中国总评榜“健康中国年度责任品牌”、“爱暖中国·2019医药行业年度公益企业”等。

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