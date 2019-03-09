广东省妇幼保健院耳鼻喉科主任医师麦飞指出，耳机音量过大、高噪音环境、用力擤鼻涕、挖耳朵等日常行为可能对听力造成不可逆的损伤，建议大家关注耳朵发出的“求救信号”，一旦发现听力下降，尤其是突然发生耳聋，及时就医非常关键。他还支招如何保护听力。

五个小方法巧测听力

麦飞介绍，广东省新生儿出生24小时以后、出院之前一般会进行听力筛查，看看宝宝是否存在听力问题。如果听力筛查没通过，则需进一步进行听力诊断。

而对于还不会说话的婴幼儿来说，家长可以观察宝宝的听觉行为反应。

一般来说，3月龄大的孩子听到声音时会有惊吓反应，6月龄大的孩子会寻找声源，8月龄开始模仿单音，1岁左右部分宝宝开始学会讲话，两岁左右会有简单的语言表述。

麦飞提醒，如果对应年龄的孩子不能做出如上反应，甚至“雷打不动”，家长们需要警惕孩子是否存在听力障碍。

对于成年人来说，可以借助一些简便易行的小方法自测是否存在听力问题。

1.如果出现自声增强，即听人说话的声音变得遥远，听自己说话声音变大，很有可能是中耳有积液、炎症等问题导致；

2.若发现耳朵听不到声音，但将患侧耳朵向上拉一拉又能听到声音，则可能是外耳道发生了耵聍栓塞（外耳道被耳耵聍堵住）；

3. 对周遭环境声音不像以前那么敏感，如昨天还能听到小鸟叫声，今天突然听不到了；

4.与人交流时，不自觉放大声音，一个明显的体现是，说话声音很大的老年人，一般存在听力问题；

5.还可借助身边物件如手表、手机通话声音大小进行辅助判断。

突发性耳聋及时就医

麦飞提醒，如果怀疑或发现听力突然发生异常减退时，建议前往专业的听力中心或医院耳鼻喉科进行专业的纯音测听。他感慨，很多成年人不重视保护听力，实际上听力一旦开始下降，往往很难恢复到正常范围。因此，一旦发现听力下降，尤其是突然发生的耳聋，及时就医非常关键。

医生通常借助纯音听力计进行听力检查。麦飞介绍，根据纯音听力损失的程度可将听力损失分为五级，具体分级如下：

纯音听力损失不超过25分贝为听力正常，日常听话没有困难；

纯音听力损失在26~40分贝之间为轻度听力损失，表现为远距离听话或听一般距离的低声讲话感到有困难；

纯音听力损失在41~60分贝之间为中度听力损失，听近距离低声讲话时感到困难；

纯音听力损失在61~80分贝之间为重度听力损失，可听见在耳边喊叫的高声；

纯音听力损失超过（包含）81分贝者则为极重度听力损失，表现为完全听不到声音。

麦飞表示，大部分纯音听力损失小于80分贝的患者可以借助助听器使其听到声音，但极重度听力损失往往只能通过人工耳蜗手术恢复听力。

专家支招破解损听力行为

麦飞指出，实际上，日常生活中有不少行为可能会损害听力，他一一列举并给出“破解之道”。

1.耳机音量过大

长时间（一年以上）高音量戴耳机可对听力造成不可逆的损伤，建议尽量不使用入耳式耳机，使用耳机时音量以不超过总音量的三分之二为宜，尽量减少在噪音环境下使用耳机听音乐等行为。

2.高噪音环境

听力损失与噪声环境密切相关，建议长期处于高噪音工作环境者做好防护措施，如戴耳塞等。

尽量控制前往酒吧、KTV等音量较大的娱乐场所的时间和次数。

3.用力擤鼻涕

压力太大时，可能将鼻咽部的一些分泌物压到中耳咽鼓管内，诱发中耳炎，也可影响到听力，擤鼻涕时建议交替鼻孔进行，注意控制力度。

4.用力拍耳朵

耳膜本身很薄，玩闹时尤需注意不要拍到耳朵。

5.挖耳朵

挖耳朵容易损伤鼓膜，不建议自行清洁外耳道，尤其是小朋友。

6.血压、血糖控制不力

有高血压、糖尿病等基础疾病的人群，一定要进行及时的治疗，否则可影响内耳供血，进而影响到听力。

此外，麦飞特别提醒，孩子在生长发育的过程中有听力下降的可能性，定期做听力检查也不可忽视。他建议，1岁以内的宝宝在出生后第3个月、6个月、8个月、12个月时各检查一次听力，通常在常规儿童保健时即可完成；1岁以上的孩子每半年进行一次听力评估，追踪至6岁。如果发现问题，及时送到耳鼻喉科进行听力诊断。