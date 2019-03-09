受访专家：中国农业大学食品科学与营养工程学院教授 罗永康

□上海海洋大学食品学院水产品加工及贮藏工程系主任教授 陈舜胜

本报实习记者 杨艺涵

害怕鱼刺，让很多人对鱼这种健康食物敬而远之，哪些鱼刺少肉嫩？本期，《生命时报》特邀中国农业大学食品科学与营养工程学院教授罗永康和上海海洋大学食品学院水产品加工及贮藏工程系主任教授陈舜胜为大家详细介绍。

我们常说的小刺其实是鱼的肌间刺，一般来讲，海鱼除鲱科（鳓鱼等）以外，都没有肌间刺，以下几种尤其值得推荐。

龙利鱼，比目鱼中的鲽形目舌鳎科海鱼，又因身形扁平似舌头而得名“牛舌头”，肉质细嫩洁白、鱼腥味淡。该鱼烹调方法多样，既可整条清蒸或红烧，亦可剥皮后处理成鱼片再烹制。

银鲳鱼，又称镜鱼、平鱼，体侧扁平，近似菱形。该鱼刺少内脏小，体表无鳞，因此烹饪起来很方便，常清蒸或红烧。

鲅鱼，学名马鲛，体长侧扁，呈纺锤形，肉质坚实细腻、味道鲜美。常见两种，分别是“鲐鲅”和“燕鲅”，前者体积较小，适合红烧、焖炖；后者体积较大且刺更少、肉质更细，适合做鱼丸或饺子馅。

银鱼，又称银针鱼，体积很小、银白透明、体表几乎无鳞，肉质细嫩、几乎无刺，而且不用去头和内脏。该鱼极易熟软，推荐蒸蛋羹、摊蛋饼、炖汤、炒青菜。

沙丁鱼，是细长的银色小海鱼，肉质鲜嫩，但不易保藏。其烹调方法多样，红烧、焖烧或香煎均可。

养殖的大宗淡水鱼大多有刺，特别是鲤科鱼类，如鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼、青鱼、草鱼等。常见的刺较少的淡水鱼有以下几种：

罗非鱼，又名非洲鲫鱼，外形类似鲫鱼，肉质相对较粗。以红烧、清蒸最好，也常用来煎烤。

黑鱼，又称财鱼、乌鳢，体形延长，呈圆筒形。鱼肉细嫩厚实，通常处理成鱼段或鱼片后烹调。

鲶鱼，又称鲇鱼、胡子鲶，头扁口阔，有胡须。以清蒸、清炖为好。

鳜鱼，又称桂鱼、鳌花鱼，身长扁圆，头尖嘴大，鱼肉呈瓣状、口感细嫩，可做松鼠鳜鱼、臭鳜鱼等。

鲈鱼，体长侧扁，下颌长于上颌，肉坚实呈蒜瓣状，鱼鳔可制鱼肚，常清蒸食用。▲