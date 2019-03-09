如今，麦片已经成为很多人健康饮食的一部分。然而，美国环境工作组(EWG)近日发布的一项新报告称，市面上大部分早餐麦片皆含有致癌物草甘膦，而且残留量“超出安全范畴”。这让很多人陷入恐慌，麦片到底还能不能吃？

草甘膦的化学名称为N-（磷酸甲基）甘氨酸，已经投放市场40余年，目前在全球130多个国家完成了农药登记，是全球最大的农药品种，占据了除草剂的半壁江山。草甘膦毒性非常低，2017年，世界卫生组织（WHO）与联合国食物和农业组织共同分析回顾了除草剂的残留情况，科学家们严谨的结论是“食物中的草甘膦极大可能是不致癌的”。然而，国际上也有不同意见。国际癌症研究中心（IARC）把草甘膦归为2A级致癌物，原因是他们认为“有限的证据表明，除草剂草甘膦可能导致非霍奇金淋巴瘤。同时，有充足的证据可以证明草甘膦对实验动物致癌。”但是，大家不用太担心。因为IARC是根据致癌证据的确凿程度划分，与致癌强度或对人类的实际威胁程度没有任何必然联系。IARC将致癌物质分为四类。1类：对人类致癌；2类：可能对人类致癌；3类：不明确是否能对人类致癌；4类：不太可能对人类致癌。其中第2类又细分2A和2B，2A为很可能对人类致癌；2B可能对人类致癌。2A的意思是没有充分证据，不过“也许可能”会致癌，同样列为2A的还有高温油炸的食物、红肉、超过65℃的热饮料等。

目前来看，世界主要国家的官方部门对国际癌症研究机构的致癌结论都持否定态度，包括美国食药局、美国环保局、加拿大卫生部、新西兰环保署、日本食品安全委员会等。因此，虽然关于草甘膦致癌性有一定争议，但可以明确，目前并没有足够证据显示草甘膦会使人类致癌。

麦片由燕麦、大麦等农作物加工制成，这些作物在种植过程中可能使用草甘膦除草剂，所以，麦片中含有草甘膦也就不奇怪了。那么，麦片中的草甘膦是否真的超标呢？其实，各个国家对于草甘膦农药残留的标准也不一样，比如，我国农残国标规定，小麦中的草甘膦残留量必须小于5毫克/千克，美国环保局则规定必须小于30毫克/千克。而此次EWG检测的麦片中草甘膦的含量其实都没有超过上述标准。之所以说超标，是因为EWG自己采用了一个更严格的标准。实际上，美国环境工作组（EWG）只是一个民间组织，他们给出的标准并不具备权威性，只是作为参考。

也就是说，EWG检测出的草甘膦含量并不高，正常食用不会对人体健康产生危害，所以，麦片还是可以放心吃的。需要提醒的是，建议尽量选择纯的燕麦片，即配料表上除了燕麦两个字，不加任何其他配料的产品。▲