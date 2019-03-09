粗粮多、水不够、扔蛋黄……这几个饮食毛病得改！

我把门诊中常见的老年人饮食误区总结为十二个字：粗粮多、少蛋白、水不够、扔蛋黄。

粗粮多 门诊中曾遇到一位不爱吃饭的父亲，就是因为每天早晨吃女儿为他准备的非常稠的燕麦粥而导致厌食。粗粮中含有丰富的膳食纤维，老年人吃一些含有膳食纤维的食物可以促进肠道蠕动，改善排便困难的问题，但是如果吃太多就好像一堆干草堵住了水管，反而会让肠道不畅导致食欲下降。

少蛋白 为了让食物容易消化，很多老年人会选择吃一些软的、不用嚼的东西，吃肉越来越少，即使吃肉也肥多瘦少。可老年人本来是应该多摄入一些蛋白质才对，而优质的蛋白质类食物就那么几种：肉、蛋、奶、大豆制品。想让老年人吃进去肉，不妨改变一下烹调方式，瘦肉粥、瘦肉丸子，做成馅或是摊成薄饼。

水不够 很多老年人一天喝不了一杯水，作为家属要记得给家里的老人递水，饮食上也要多吃些汤水多的菜肴。不过汤水多了可能会影响食量，那么就要增加餐次了。加餐可以用特医食品，既方便又营养充足，或是自己做一些食材丰富的羹类或奶制品等。

扔蛋黄 很多人吃蛋黄害怕胆固醇高，其实胆固醇高的很大一个原因是自身代谢的问题，而食物对于高胆固醇的影响大约只占到10%，因此如果体检时胆固醇正常，完全没必要扔掉蛋黄;如果发现胆固醇高，也不要完全否定蛋黄，因为蛋黄中除了胆固醇还含很多有益营养素，比如蛋白质、铁、锌、维生素、磷脂等。(河北省人民医院营养科 王 恺)