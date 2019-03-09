茄子太吸油咋办？有三个小办法

茄子，拿起来一般都比较轻，切开后是比较疏松的多孔纤维结构，这样的结构决定了它比其他蔬菜都要“吸”油，为了躲开这个问题，还是有一些办法的。

茄子炒之前，可在茄子表面洒点水(手指蘸点水弹到茄子上)，茄子洒水后再加热，能加快细胞壁软化，从而减少茄子的吸油量。

先把茄子里面的水分炒干些，这样再加点油烧，会少“吸”一点油。或者在蒸锅内蒸一下，因为在蒸的过程中茄子吸收大量水分，饱和度增加、吸油能力大大减弱。

还有一个办法，就是炒茄子前，可用开水焯一下或用盐腌下，由于蔬菜内细胞与细胞间的空隙充满空气，腌制后，其细胞的结构会有所改变，吸油也会减少。(闻秀梅)