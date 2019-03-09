近日，家住浙江宁波的王女士吃了一根红心甘蔗后，出现恶心呕吐、胸痛症状。经诊断，其为霉变甘蔗重度中毒。每年的这个时候，总有一些人因吃甘蔗而中招，为何?

甘蔗是世界上最重要的糖料作物，但在中国，它也被当作一种水果。每年中秋节前后甘蔗就收获上市，直到第二年清明节前后才会卖完。民间有“清明蔗毒过蛇”的说法，这是吓唬人吗?其实甘蔗中毒是罕见却非常危险的，每年都有不少人中毒甚至死亡。中毒事件主要发生在北方，以2～4月最为多见，因此民间的说法并非虚言。

最早人们只知道甘蔗中毒和霉变有关，但并不知道导致中毒的具体原因。在上世纪80年代，中国科学家终于发现了导致中毒的真凶——甘蔗节菱孢霉。这种霉菌存在于甘蔗种植园，健康的甘蔗身上也可以携带，但并不导致中毒。当甘蔗收获后，捆扎起来运到北方，在运输、储存的过程中，由于通风不畅、阴暗潮湿等原因，霉菌开始悄悄侵入甘蔗内部并产生中枢神经毒素——3-硝基丙酸，它的毒性很强而且吸收很快，吃霉变甘蔗的人最快十几分钟就有反应，多数人在2小时以内发作。

轻度中毒主要是恶心、呕吐、腹痛、腹泻等普通食物中毒的症状，但重度中毒的人会出现抽搐、惊厥、翻白眼、僵直等症状。由于没有特效解毒药物，主要是补充电解质等支持疗法，因此中毒死亡率可达10%左右，且多为儿童。轻度中毒的病人通常不会有后遗症，但幸存的重症患者往往留有残疾。如果你吃过口感不佳的甘蔗并出现不适症状，应立即去医院就诊并告知医生可能是甘蔗中毒，避免误诊。

尽管甘蔗中毒很凶险，但识别霉变甘蔗却很简单。通常霉变甘蔗的外表有霉斑，尤其是根部的生霉迹象更明显。甘蔗切开是褐色或红色，有时还能看见毛绒绒的菌丝。其味道有明显的酒气，吃起来有点酸酸的感觉，这是霉菌发酵糖分的缘故。因此，霉变或外观、口味异常的甘蔗坚决不要买、不要吃，尤其是北方春季卖的甘蔗。

另外提示一点，街头摊贩现榨的甘蔗汁其实挺不卫生的，而且不易识别是否为有毒的甘蔗汁，因此最好不要购买。 (中华预防医学会健康传播分会常委 钟 凯)