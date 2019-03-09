开春三月，养生防病有三招
今天是3月第一天，小编为大家精心准备了3月养生攻略~快来看看！
晚睡早起养脾气
北京安贞医院赵毅：《黄帝内经》中说：“春三月，此谓发陈。天地俱生，万物以荣。夜卧早行，广步于庭。”意思是说，春季万物复苏，应该晚睡早起，在室外缓缓散步，有助于身体健康。
所以，在这个时节的运动，不宜太过激烈。毕竟人们是才从冬季的寒冷中舒缓过来，需要循序渐进。外出踏青、郊游、放风筝都是不错的选择。
备两杯润喉茶
云南省中医医院耳鼻喉科副主任医师黄春江：有谚语云：“惊蛰地气通”。初春时节，咽喉类疾病有上升趋势。家里有慢性咽喉炎病人的，不妨提前给自己和家人备上两杯润喉茶。
一杯茶为桔梗菊花茶，有清咽利喉、止咳化痰的功效。茶料为胖大海、甘草、桔梗、金银花、菊花。另外一杯茶为玉蝴蝶茶，特别适合经常感觉眼干咽燥的上班族，有清咽利喉、清肝明目的功效。茶料为胖大海、玉蝴蝶(木蝴蝶)、甜叶菊。饮用药茶，多主张温服、频饮不拘次，每日一剂。
三月韭菜最该吃
中级临床营养师李健：三月饮食宜遵循“养阳”的原则，建议适当多吃能升发阳气或助阳的食物，如韭菜、菠菜、荠菜、葛根、小米、糯米、菜花等。
韭菜中胡萝卜素和维生素C的含量较高，叶酸和钾含量也不错。而且，韭菜中有大量膳食纤维，能促进肠胃蠕动，预防便秘。另外，韭菜特殊的辛辣香味来自于其中含有的异硫氰酸盐，有抑制多种细菌的作用。春韭比较细嫩，经不起大火旺油的折腾，所以烹炒时要注意火候和时间，不要过度烹饪。
参考资料
①健康时报2017年01月24日《家是三月养生主战场》
②健康时报2013年09月10日《春三月晚睡早起，养脾气省酸增甘》
③健康时报2015年03月12日《三月韭菜最该吃》
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