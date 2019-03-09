白萝卜是防上火的首选菜。为什么这么说呢?

白萝卜能健脾和胃消食积。冬季天气寒冷，人们为了抵御严寒，需要进食更多食物来产热。加上新春佳节，吃得油腻荤辛，吃得多却动得少，难免产生积食，萝卜能很好地消食化积，预防积食引发的上火，尤其是对于孩子来说，冬天积食再加受寒容易感冒发烧，所以冬天平时给孩子吃点白萝卜可以很好地预防感冒。

白萝卜能利大小便。萝卜中含有的纤维素在肠道内不被吸收，且能增大粪便体积，促进肠道蠕动，防止便秘，大便通畅则不会生热，典型的例子就是孩子发烧时，如果伴有大便不通，用肥皂水灌肠，保留五分钟后排出大便，体温很快就能降到正常。中医把这种治法称之为“釜底抽薪”。发烧就是锅中水沸，干结的大便则是下面燃烧的柴火，水开了不能扬汤止沸，而是要把柴火抽掉，水自然能凉。萝卜也有很好的利尿的作用，二便通畅，人体就不会生热上火。现代研究证实，白萝卜皮里含有大量木质素，不仅能通便且能提高人体的免疫力。萝卜皮里的黄酮类物质还能降压、降脂、降糖。所以吃白萝卜最好连皮吃。

白萝卜能化痰止咳。冬天室内空气干燥，人们易上火咳嗽有痰。痰的生成是由于体内的食积或水液停聚而成。萝卜能消食化积并有良好的行气作用，气行则水行，故能化痰，痰消则咳嗽止。谈到化痰作用，萝卜的种子莱菔子的力量更强。明代韩懋《韩氏医通》中的三子养亲汤用到苏子、莱菔子、白芥子，用于老年人咳嗽痰多。若冬天积食上火，咳嗽痰多，可用梨与白萝卜熬水喝，能很好地消食润肺止咳。因为白萝卜性凉，脾胃虚弱及胃寒的人最好把萝卜煮熟后食用，不宜一次进食过多。(山西中医药大学附属医院治未病中心主任 陈燕清)