史大卓：推进全民健康管理 应发挥政府主体作用

中国中医科学院首席研究员、著名中西医结合心脏病专家 史大卓

人民网北京3月8日电（记者崔元苑） 3月8日，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。中国中医科学院首席研究员、著名中西医结合心脏病专家史大卓教授在人民健康联合中国健康管理协会举办的“实施全民健康管理 建设全民健康中国”专场论坛上提出，相关政府部门应在全民健康管理过程中发挥主体作用，尤其在基层、社区、边远地区，把慢病管理、控制慢病危险因素作为政府工作成绩考核的一个主要指标。慢病管理需要全社会重视、全民参与，需要倡导健康生活文化，只有政府才能优化社会资源、调动各方积极性，做好这项重要的任务。我国近年来倡导全民戒烟并取得初步成效既是一个好的样例。

在史大卓看来，健康管理可分为两类：一是针对个体从生到死的全生命周期管理，需要基层、社区医疗单位充分利用现代信息和大数据，建立完善的健康档案，建立全过程的健康监护，并和大医院建立密切的联动转诊机制；一是全社会或群体层面的健康管理，需要针对慢病危险因素，包括高盐摄取、吸烟、缺少运动等不良生活方式和高血压病、肥胖、糖尿病等相关疾病等，进行综合控制，逐渐形成与健康中国目标相适应的健康文化环境。

史大卓认为，基层医疗体系的完善和基层医生的积极参与是全民健康管理的基石，是最关键的环节。要逐步建立和完善基层医疗管理体系，从制度层面确保基层医生的薪酬待遇，提高他们的社会地位，让医护人员在基层留得下、留得住、生活好，筑牢全民健康管理的网底，真正提高基层、农村、边远地区的健康管理，才能提升全民健康管理。

史大卓表示，在慢病管理中应发挥中医特色、中医优势：第一，阴阳互根、互化、和合，阴阳平衡及中国文化中的中庸等理念，既是中医养生的文化，也是中华文化的核心要素，蕴含着极其丰富有效的健康理念，应积极推广应用；第二，针灸、拔罐、按摩、气功、五禽戏等适宜的中医技术，拥有独特的优势，可有效缓解许多患者的病痛，将这些技术规范推广，对基层人群有重要意义；第三，中国医学应当有自身传统医学的文化自信和疗效自信，传统中医药的许多理念在现代科学的层面仍显示出重要的科学价值。对具有我国自主产权的中成药，目前国内还有许多片面认识，如中成药不治病，是辅助治疗等，但近年来的大量研究证明，许多中成药不仅改善生活质量，还改善长期愈后效果，研究结果得到国内医学界和国际权威机构的认可。应制定政策，鼓励发展、创新和利用，使中医药这一传统瑰宝在我国人群的健康管理中发挥更大作用。