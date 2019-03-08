武阳丰：落实守门人待遇 激励健康者行为 个体群体齐抓共管 全民健康落实到家

北京大学临床研究所常务副所长、中国非公立医疗机构协会慢性病管理分会会长 武阳丰

人民网北京3月8日电（记者崔元苑）3月8日，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在人民网·人民健康联合中国健康管理协会举办的“实施全面健康管理·建设全民健康中国”专场论坛上，北京大学临床研究所常务副所长、中国非公立医疗机构协会慢性病管理分会会长武阳丰指出，要设法提高守门人待遇，发挥其对健康管理的积极作用。

武阳丰提出，要充分发挥社区医生或乡村医生在健康管理中的作用。随着国民的主要健康威胁逐渐变为慢病，国民健康需求也发生了变化，健康管理意识随之逐渐增强，而社区医生在解决高血压等慢性病的问题上具有非常好的可及性。

首先，为确保留住健康守门人，急需解决社区医生的待遇问题。通过待遇解决社区医生、基层医生的留存问题，确保有人去从事和推动健康管理工作。

其次，社区医生在健康管理中的作用可以从两类健康管理中体现。第一类是面向个体的健康管理工作，第二类是面向群体的健康管理工作。在面向个体的健康管理方面，社区医生第一是要做好慢性病患者和高危个体的检出和发现。医疗与健康管理不可割裂，发现患者和高危个体，并找到适合用健康管理理念进行管理的慢性病病人，是健康管理的第一步。第二是社区医生应有能力提供规范化的干预，包括健康生活方式指导、药物干预、心理疏导等。第三，社区医生应重视对被管理个体的监测、监督、评价和激励。社区医生因生活在病人的身边，有能力去监测被管理对象的病情变化，监督其对各种药物和健康生活方式的落实情况，提高干预的依从性。如果我们能够在医疗和健康保险等政策方面进行创新，让落实社区医生医嘱好、生活方式更健康的个体，医保保费个人缴纳部分可适当减免的话，社区医生在健康管理中的作用就会得到极大的加强，健康管理效果也才有根本的保障。

健康看上去是个人的事情，但决定健康的因素却不限于个体层面。比如：吸烟看是去是一个个人行为，与别人无关。但大家都知道，一个人是否吸烟往往与他周围的同事、朋友是否吸烟密切相关，与他所处的场合是否允许他吸烟有关。因此，实现健康中国不能只靠个体健康管理。没有有效的群体健康管理，有效控制群体因素对个人的影响，个体健康管理也不能取得应有的效果。目前倡导的健康家庭、健康社区、健康乡村、健康城市等都是群体健康管理。群体具有共性，可针对共性采取有针对性的健康措施。在群体健康管理方面，社区医生也能发挥十分重要的作用。具体说来，社区医生可以做好如下事项：家庭病房、家庭访视（巡诊）、健康宣教等，以及倡导、推动、监督和评价面向社区人群的群体性健康政策和行动（如：无烟家庭、无烟单位、健康食堂、健康步道、健步走、广场舞、群众性的文体娱乐活动等），促使所在社区的全人群更加健康。