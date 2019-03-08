余振球：落实全民健康 慢病防治是关键

首都医科大学附属北京安贞医院高血压科创科主任、贵州省高血压诊疗中心主任 余振球

人民网北京3月8日电（周璨晨） 3月8日，由人民网·人民健康主办的"健康中国人"系列圆桌论坛在京举行。在人民健康联合中国健康管理协会举办的“实施全民健康管理 建设全民健康中国”专场论坛上，首都医科大学附属北京安贞医院高血压科创科主任、贵州省高血压诊疗中心主任余振球在发言时表示，要进一步完善我国基层医疗机构慢病管理体系建设,落实全民健康任务中，慢病防治是重点。高血压做为心血管疾病的首要危险因素，已经成为慢病防治中的重中之重。目前我国在慢病管理方面仍存在一些不足，以高血压为例，在治疗的患者中高血压控制率仅为13.8%，仍然有待提高。

余振球表示，真正做好慢病管理，培养慢病治疗方面的人才是关键。2017年7月至今，余振球教授在医疗援黔过程中，以为贵州培养高血压诊疗人才为抓手，根据贵州基层医疗机构的特点和医务人员的情况，分批次、有重点、重临床与理论相结合、因人而异、因地制宜地培养和培训了197名基层心内科或新建高血压诊疗专科或单元的主任、81名基层医疗机构业务肯干、8000多名基层医务工作者，为贵州培养了一批高血压诊疗人才。

在慢病管理体系建设方面，余振球教授认为，应重点加强各类慢病联盟的管理，使慢病联盟真正发挥应有的作用。2018年3月底，余振球在贵州建立了贵州省高血压专科联盟，依托在贵州建立起来的各级各类高血压诊疗机构或单元，为高血压小问题留基层 、复杂患者转诊搭建起防护平台，对加强乡镇和社区人才培养建立了工作制度。

此外，余振球教授还认为，要建立和加强分级诊疗制度，根据不同地域的高发疾病，因地制宜地对医疗人才进行重点培养，加强地域性高发疾病的研究和诊疗。加强健康社区的建设，进一步推动分级诊疗制度的实施。