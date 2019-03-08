高德康：减税降费提振企业信心 民营经济发展迎新机遇

人民网北京3月8日电（记者孙博洋）3月6日，波司登国际控股有限公司董事局主席兼总裁高德康做客人民网接受专访。高德康在接受采访时表示，推动经济高质量发展，要把重点放在推动产业结构转型升级上，把实体经济做实做强做优。这极大地振奋了我们扎根实体经济、创新驱动发展的信心。

波司登国际控股有限公司董事局主席兼总裁高德康做客人民网

民营经济的春天已经到来

在谈到2019年政府工作报告时，高德康表示，今年的政府工作报告求真务实、开拓创新，既顺民意，又接地气，集中回应了人民群众对美好生活的关切和向往。

作为民营企业家，高德康对民营经济发展有着亲身的体会。他表示，2018年民营经济和民营企业走过了不平凡的一年，去年11月召开的民营企业座谈会，为民营经济的发展正本清源、一锤定音，为广大的民营企业和民营企业家们吃了“定心丸”，激发了企业家们创业创新的热情。“民营经济的春天已经到来了！”高德康感叹道。

高德康认为，民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分。去年以来，从中央到地方都出台了一系列支持民营企业发展的好政策，为广大的民营企业有效缓解融资成本高、税费负担重等发展难题。今年政府工作报告中专门强调，“针对民营企业发展遇到的困难和问题，千方百计帮助解忧纾困”，并且要下大气力优化民营经济发展环境，有效缓解实体经济特别是民营和小微企业融资难融资贵问题。“我们相信，民营企业会有更好的发展前景。”高德康表示。

同时，他认为，对于更多的民营企业和中小企业而言，也要强身健体、用心经营，要抢抓政策机遇，专注核心主业，增强内生动力，在新时代取得更好的发展。

减税降费促进消费 降低企业负担

2018年，减税降费政策悉数落地，而在2019年将迎来更大规模的减税降费，今年将为企业减税降负近2万亿元。

对于减税降费给企业带来的发展助力，高德康表示，这一轮力度空前的减税降费将会在两个方面对品牌企业形成重大利好：

一是促进消费增长, 提高市场活力。中国拥有规模庞大的中等收入群体，他们的消费需求不断升级，而且非常多元。2018年开始的个税改革，使很多工薪阶层都收到了来自政府的“大礼包”，消费者的可支配收入增加了，消费能力变强了，有能力接受品质更好、价格更高的商品。这种“人民对美好生活的需要”，是中国经济发展的巨大潜力，也是品牌企业的历史性发展机遇。

二是减轻企业负担，促进企业转型升级。特别是其中将制造业等行业现行16%的增值税税率降至13%，这对制造业尤为重要。如此大规模的涉企减税降费政策，可以进一步减轻企业的资金压力，降低企业负担，提振发展信心。品牌企业的获得感更强，也愿意增加投入到研发创新和扩大有效供给，在竞争激烈的市场上取得优势。

面对逆境既要定力又要有长远战略眼光

在过去的2018年，不仅仅有国内政策的暖风，也有国际市场的寒风，这些都深刻影响了羽绒服产业。对此高德康表示，2018年我们经历了国际贸易摩擦带来的震荡反复，国内经济增长放缓，很多企业觉得有压力。但是，我认为，经济有波动、市场有起伏，都是正常现象，任何时候，都要保持发展的定力，有长远的战略眼光。

“中国羽绒服市场是个千亿级的市场，在供给侧改革和消费升级的大趋势下，未来依然有着巨大的市场空间。波司登将继续深耕羽绒服核心主业，做强做精，成为全球领先。”高德康对引领自主民族服装产业发展再上新台阶充满信心

高德康表示，从中国羽绒服行业的发展来看，我们在品牌号召力、创新能力、市场应变能力、全球资源整合能力等方面，和国际知名品牌相比，还有一定的差距。

高德康认为，未来羽绒服行业要重点在三个方面要有所提升。首先，是要专注顾客价值。要精准识别并满足顾客需求，以顾客需求为市场发展第一核心，为顾客提供真正需要的好产品好服务。其次，是培育自主品牌。品牌是重要的无形资产,是企业的核心竞争力，品牌建设是羽绒服行业实现转型升级的重要举措，中国的羽绒服品牌要不断创新、提升品牌价值，推进产业向中高端迈进。最后，是品质的持续提升。去年羽绒工业协会也发布了《高品质羽绒服装》团体标准，各项指标都达到或超过国际先进标准。这体现了整个行业的品质自信，以及我们坚持提质增效、走高质量发展道路的决心。我们要以“工匠精神”，对产品的设计、研发、工艺、质量、标准等方面持续优化创新，向国际先进水平看齐。

实际上在去年很多企业状况不好的情况下，波司登中高端销量增长500%以上，单品牌零售额突破百亿，在加快供给侧改革、推进经济高质量发展上迈出了坚定步伐。对于取得这样的业绩，高德康认为有三个方面的原因。首先，波司登的品牌升级战略符合时代发展趋势，波司登的品牌重塑、转型升级，符合国家建设“品牌强国”、推进“供给侧改革”的大趋势；其次，波司登42年匠心底蕴支撑；第三，是正确的战略方向。

传统制造业迎来数字化转型 持续推进升级改变

创新是引领发展的第一动力，创新对于一个企业来说重要程度不言而喻。作为传统行业的羽绒服产业，也面临着转型，如何拥抱新技术，这是摆在传统制造业面前的普遍问题。

对此，高德康表示，现在，世界制造业正在向数字化和绿色化转型，全球价值链和产业链面临着重大调整。他认为，一方面，我国的互联网经济后来居上，在很多领域取得了世界级的业务规模。另一方面，传统制造业的数字化转型相对缓慢。而通过市场配置手段，互联网新经济可以和传统制造业深度融合，打造紧密连接需求端与供给端的新零售，实现传统制造业的数字化转型。

“这几年，波司登也在打造‘ 零售云平台’，探索新零售道路，我们的智能补货系统，有效减少缺货，提高售罄率。今年我们和阿里巴巴签署了A100战略合作计划，借助阿里巴巴商业操作系统，实现传统制造企业的数字化转型，为消费者带来更多惊喜的购物及服务体验。”高德康介绍说。

高德康表示，2019年波司登仍将坚持“聚焦主航道、聚焦主品牌”的战略方针，在产品、渠道、传播上持续推进一些升级和改变。

羽绒服产业是中国制造业最具国际竞争力产业之一

“一带一路”倡议得到相关各国纷纷响应，中国企业也纷纷践行落地。民族品牌如何走出去，如何与国际巨头竞争，把中国的好产品推向国际市场，为全球消费者创造更大价值，是摆在中国本土自主品牌们面前的一张考卷。对此，高德康表示，纺织服装行业是中国的传统优势产业，也是国际化程度很高、市场充分竞争的产业。在这种开放竞争的条件下，羽绒服行业已经成长为中国制造业最具国际竞争力的产业之一。

高德康认为，在新时代全面深化改革开放进程中，我们既要坚持自强不息、自主创新，也更加注重开放创新，用市场的手段，推动形成互利共赢的创新战略联盟，让全球创新资源“为我所用”，在主动融入“一带一路”建设中快速成长壮大起来。

“我们将聚焦羽绒服主业，在全球范围内开展创新资源的整合和战略合作，这种整合可以是人才资源、设计资源、技术资源、文化资源、产能资源、渠道资源、流量资源等，不必一定为我所有，却可以争取合作、为我所用。只要能为人民美好生活需要和行业进步创造价值，能够有更多机会走向国际市场、赢得更多的市场份额，我们的心态是开放、包容和不设限的！”高德康说。