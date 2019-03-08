春火秋燥，春季容易上火。

从中医上来讲，上火是因为人们积蓄了一个冬天的阳气，随着气候转暖，向外发散。尤其是在雨水节气里，阳气升发正当时，如果阳气过多，就会造成热邪外攻，而如果阳气骤升，则会造成内外两阳碰撞，引起内热，产生肝火，从身体症状上来看，就是口干、口苦，咽喉干痒，头晕，心烦，便秘尿赤等。

针对上火，我们最好少吃一些中成药和西药，而是通过食疗的方式来温和地去火，下面我就给大家介绍几款清燥去火的药膳食物，这些食物可以在上火的时候多吃。没有上火症状的人在春天里多吃一些，也能够舒缓燥热，去除火气。

清热消痰吃青萝卜萝卜有清热消痰的作用，对于气郁上火有明显的效果，尤其是青萝卜。红皮白心的萝卜也可以，但是胡萝卜不行，所以如果胃部不舒服，就可以选择多吃些萝卜进行调理。萝卜可以生吃，有很好的通气理顺的效果，如果不太适应萝卜的辛辣口感，也可以选择用萝卜做成汤，味道就会比较甘美了。

平心静气泡杯花茶 玫瑰非常漂亮，不仅看起来赏心悦目，而且玫瑰花瓣的顺气凝神效果也非常好。在平时喝水的时候，就可以泡几片玫瑰花瓣，呼吸玫瑰的香气也可以帮助我们平心静气。所以说，在春天的时候不妨准备一些干的玫瑰花瓣，在午后泡上一杯玫瑰清茶，是一种很好的享受。而且，还可以时常买一些新鲜的玫瑰花，插在家里的花瓶中，也能够帮助我们调节心情，改善心境。

胸闷腹胀多食山楂山楂具有顺气消食的作用。尤其是对于积食造成的胸闷腹胀等问题，山楂都可以很好地缓解。其实，如果是生气导致的心跳加快、心律不齐等情况，山楂叶是有改善效果的。而且山楂的吃法更是多种多样，可以买新鲜的山楂当水果吃，也可以把山楂晒干，切片，泡水喝，或者是做菜的时候放进去。