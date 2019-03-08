邵曙光：资源与资本对接，让金融助力茶产业腾飞
人民网北京3月8日电 （邓睿）3月8日，华侨茶业发展研究基金会理事长邵曙光做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“传承茶文化·发展茶产业”专场论坛中，邵曙光表示，金融资本是助力茶产业发展的重要力量。
华侨茶业发展研究基金会理事长邵曙光
很多人认为，喝茶爱茶是中老年人群体的专属，然而有调查发现,目前茶叶消费正向年轻化发展,年轻人的茶饮需求成为茶叶市场未来的增长点。邵曙光认为，目前饮茶人群中年轻人比例不高，这是因为市场上没有生产出符合他们需求的产品，相反，缺乏创新、同质化竞争已经成为茶产业面临的一大困境。
如何突破产业发展瓶颈，实现茶产业的转型升级，邵曙光认为，产业与金融资本的良性结合或是发展方向。据她介绍，华侨茶业发展研究基金会始终致力于促进中国的茶经济发展，通过设立各种专项基金保障茶的质量、提高茶的品质，“通过资金支持，让资源与资本对接，助力我国茶产业的发展。”
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