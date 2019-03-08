诺和诺德在京启动INNOVO开放创新平台

近日，诺和诺德INNOVO开放创新平台发布会在北京举行。诺和诺德中国研发中心将通过开放式的创新合作模式，携手本土生物医药创新力量，共同搭建医药创新研发合作新生态。

此次发布会分为嘉宾致辞、平台启动仪式、圆桌论坛和闭幕演讲这四个环节。北京生物技术和新医药产业促进中心主任潘悦、诺和诺德中国研发中心总裁苏京以及诺和诺德全球高级副总裁兼大中国区总裁周霞萍等嘉宾参加了本次会议并致辞。

通过INNOVO开放创新平台的建立，诺和诺德依托其集聚效应，携手本土创新力量，打造开放融合、高效协同的研发合作新生态，加快科研成果向创新药物研发的转化。据苏京介绍，INNOVO平台将聚焦糖尿病、肥胖症、心血管疾病、非酒精性脂肪性肝炎、慢性肾病等重点疾病领域的创新发现，并寻找与蛋白质工程和制剂、寡核苷酸和干细胞治疗相关的创新平台与技术。基于灵活模式，诺和诺德还将与本土科研院校与初创公司紧密合作，并提供资源、技术和平台支持，加快创新药物开发进程，为患者提供更好的治疗方案，改善患者生活质量。

会上， 诺和诺德全球药物开发部高级副总裁 Marcus Schindler表示：“我们为寻找下一代药物进行长期的创新投入，不断提升覆盖完整价值链的研发能力，并通过外部合作进行强化和补充，将科学创想转化为切实的患者获益。我们期望INNOVO的开放式创新模式能够更高效地提升创新药物研发效率。”

苏京表示：“依托INNOVO开放创新平台，诺和诺德中国研发中心将作为创新加速器，构建学术界、医疗机构、生物制药公司、孵化器高效协作的创新网络，不断拓展药物研发的边界。希望能够通过该平台将诺和诺德中国研发中心打造成本地区的首选研发合作伙伴。”

在启动仪式上，潘悦谈到： “在加强全国科技创新中心建设的过程中，北京市将医药健康列为十大‘高精尖’产业之一，并加快形成医药健康与新一代信息技术‘双发动机’创新发展新动能。INNOVO开放创新平台将大力支持我市‘医药健康三年行动计划’，推动科研力量与跨国公司技术优势的深度融合，进一步加快原始创新成果的转化应用。”

此外，在圆桌论坛环节，清华大学医学院院长戴晨、博和天使基金创始合伙人刘毓文以及全球健康药物发现研究生首席运营官卢满南等嘉宾就“当今中国的创新与孵化环境”这一主题进行了讨论。（蔡熊更）