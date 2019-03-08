谭荣兵：茶产业扶贫，实现从输血到造血的转变

人民网北京3月8日电 （马晓慧）3月8日，四川省泸州市纳溪区委副书记、区长谭荣兵做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“传承茶文化·发展茶产业”专场论坛上，谭荣兵表示，基层政府可以发挥地区优势，在茶产业发展过程中以茶叶精准扶贫为切入点，通过茶产业的扶贫，实现扶贫方式从输血到造血的转变。

四川省泸州市纳溪区委副书记、区长谭荣兵

谭荣兵在论坛上介绍了纳溪区在这方面做的工作。

纳溪区突出发展特色产业助农增收。纳溪区依托良好的自然禀赋，突出产业优势，不断发展特早茶茶叶，按照龙头企业+专业合作社+基地+农户的发展模式，连片发展纳溪特早茶基地30亩，带动20万茶农脱贫致富增收。到2018年纳溪区茶叶产业综合产值55亿，促进茶农增收3500多元，小茶叶成就了大产业。

纳溪区推动茶旅融合，助农就业。纳溪区正在全力创建全国全域旅游示范区，推进纳溪特早茶产业与全域旅游的深度融合，着力打造一批特色鲜明的茶文旅田园综合体，支持带动农户利用自家闲置房屋、林地等资产资源就近发展农家乐、民俗等相关文旅的服务业，以茶资源带活服务业，目前已经建成一批茶庄。为当地老百姓就近就业增加了近一千个，也为当地茶叶企业带动了增收。

纳溪区拓宽了销售渠道，助农致富。通过适宜的宣传，纳溪特早茶的品牌影响持续扩大，同时依托于四川泸州国际自由贸易试验区口岸和专业进出口的贸易业务，把纳溪特早茶推向了全球。纳溪区同时推动线上交易，专门建立了纳溪特产的电商中心，打造出线上交易平台，开拓销售渠道。

通过这几方面的工作，纳溪区在精准扶贫、精准脱贫的攻坚战中找准方向，依托一片小茶叶带动绿色产业，切实带动区内一共19933人建档立卡贫困户脱贫致富。