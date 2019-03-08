美国人造肉食品市场兴起 FDA和农业部将联手制定规范

【环球网综合报道】据美国“侨报网”3月7日报道，美国政府7日宣布，美国联邦食品和药物管理局FDA和农业部的食品安全检验局(Food Safety and Inspection Service)将合作行动，对科学实验室通过繁殖动物细胞模仿传统鸡肉、猪肉、牛肉和鱼肉而研制出来的人造肉食品进行规范。

美国政府要求该新兴肉食品在进入市场之前需要经过审查和批准。根据FDA和农业部的合作规范，FDA将监督肉品细胞收集，细胞库和细胞培育;农业部将监督食品的生产方式以及如何标记食品。

FDA局长戈特利布(Scott Gottlieb)已经宣布将会在一个月内离职，但有关该肉食品的最新的规定将会在他离职之前完成。而他称该类肉食为“细胞培养食品”。

据报道，特朗普政府此前已经召开了几次会议，讨论该肉食产品应该如何受到监管，因为新生食品并不完全属于任何一个联邦机构的管辖范围。 FDA监督由动物细胞和组织或食品添加剂所制成药物的安全性;而农业部负责定期检查肉是工厂，以确保它们符合特定标准。除了鲶鱼之外，鱼类食品均属于FDA负责的范围。

“农业部与食品和药物管理局之间的合作将使我们能够利用每个机构独特的专业知识来解决民众所担心的动物细胞培养食品开发中可能出现的许多重要技术和法规问题”。FDA食品政策与应对局副局长亚纳斯(Frank Yiannas)在一份声明中说。

传统的肉类行业也在关注新产品对其业务的影响。不少肉联厂和传统肉是产品产业的业者也在积极游说特朗普政府将实验室培育食品规划到联邦政府的管辖范围内。而人造肉业者的立场则各不相同。

尽管特朗普政府尚未发布细胞培育食品的具体法条，但有分析认为相关的法规可能包括如何生长培育肉类组织的标准，如何鉴别其安全性，以及如何让消费者知道它们购买的是何种肉。

此外，传统的肉类行业一直反对让人造肉使用“肉(Meat)”这个词，并坚持认为这个词应被保留用于被屠宰的食物。某些食品公司表示他们正在生产“清洁肉类”。而人造肉的创造者以及动物福利和环境倡导者希望该类肉食会让更少的动物被屠宰。(实习编辑: 周思敏 审稿：谭利娅)