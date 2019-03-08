专家：白噪音并非拯救睡眠的灵丹妙药 需慎重

【环球网报道 记者 赵花】据法国BFM电台3月5日消息，尽管利用白噪音哄睡婴儿的方法在父母当中大受欢迎，但是专家对于长期使用白噪音带来的影响提出了质疑。

文章指出，白噪音是指一类复合声音，汽车行驶声、呼吸声、吹风机声等都可称为白噪音，它能够有效消除很多杂音帮助哄婴儿入睡。目前，在YouTube上已有数百个视频可提供1个或2个小时，甚至10个小时的白噪音来帮助哄睡婴儿。在市场上，为了避免手机在播放时屏幕亮度会对宝宝的入睡造成影响，能专门发出白噪音的毛绒玩具也应运而生。

法国一位妈妈在电台中也分享道，她3岁的宝宝蒂博(Thibault)曾经睡觉非常不踏实，经常在半夜醒来，为此，她尝试了所有的东西，比如小夜灯和音乐盒，但都没有效果，只有这种能发出白噪音的毛绒玩具有效。有了毛绒玩具后，孩子终于可以安安稳稳地睡一觉，而且睡觉时间也比之前长了。

法国神经学博士，睡眠专家托马斯 安德里隆(Thomas Andrillon)在法国新闻网站Numerama上对于白噪音能帮助哄睡的功效给予了肯定，但也指出，长期使用白噪音进行哄睡带来的危害、以及白噪音对睡眠质量和认知功能的影响仍有待研究。

法国巴黎公立医院集团睡眠障碍专家Arnaud Metlaine博士指出，白噪音是通过刺激大脑来帮助哄睡，因而长期使用会对大脑造成一定的影响，所以应该保持谨慎的态度，不能把白噪音当成帮助哄睡的灵丹妙药。

文章最后指出，最正确的方式是让宝宝学会独自入睡，从而形成自己的睡眠节奏。如果出现严重的睡眠障碍，建议咨询医生治疗。