研究显示严格体重管理可“逆转”2型糖尿病

【环球网综合报道】据《澳大利亚人报》3月7日报道，研究发现，若通过严格的体重管理计划， 2型糖尿病可以被逆转至少两年时间。

英国一项试验的最新结果显示，在NHS的帮助下，超过三分之一(36%)的患者在经过长达五个月的严格控制饮食后，他们的2型糖尿病在之后24个月，仍然处于缓解期。

科学家称，研究结果意味着2型糖尿病被视为一种不可避免的进展性疾病的时代的结束。科学家表示，显著的体重减轻与病情的持续缓解密切相关。

在英国糖尿病慈善组织Diabetes UK的资助下，研究团队招募了约300名来自苏格兰和泰恩塞德的2型糖尿病患者参加该试验。其中一半的实验者接受了全科医生的糖尿病护理，另一半人则实行体重管理计划。该体重管理计划包括在护士或营养师的帮助下，将每日饮食卡路里摄入量控制在800卡路里(3350千焦耳)左右，持续时间长达五个月，以保持体重。

2017年，研究小组发布了研究首个年度结果。该结果显示，经过1年的体重管理计划，46%的2型糖尿病患者病情得到逆转。

糖尿病缓解临床试验(DiRECT)的最新发现则显示，通过实行体重管理计划减肥超过10公斤的人中，有近三分之二(64%)在两年后病情得到缓解。试验进行一年后病情得到缓解的患者，第二年仍未患2型糖尿病，且他们的平均体重减轻了15.5公斤。而病情没有得到缓解的患者平均体重也减轻了12公斤。

来自纽卡斯尔大学的罗伊 泰勒(Roy Taylor)教授称：“这些结果标志着医学的重大发展，预示了2型糖尿病作为一种不可避免的进展性疾病的时代的结束。”“我们现在了解这种可逆性病症的生物学特性。但是，每个病情得到缓解的患者需要明白，迄今为止经验告诉我们，一旦恢复体重，患者的2型糖尿病就会复发。”

2型糖尿病是导致血液中葡萄糖水平变得过高的常见病症。研究人员表示，体重减轻可以降低胰腺内的脂肪水平，帮助它恢复并促进胰岛素的分泌。 (实习编译:申雪培 审稿：谭利娅)