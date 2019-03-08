今年再减少贫困人口1000万以上

■ 建档立卡贫困村从2013年的12.8万个减少到2018年底的2.6万个

■ 每年投向贫困地区和脱贫攻坚项目的金融资金超过万亿元

■ 对打着扶贫旗号敛财、违法乱纪的，发现一起、查处一起

人民网北京3月7日电 （记者王浩）7日，在十三届全国人大二次会议举行的记者会上，国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富就“攻坚克难——坚决打赢脱贫攻坚战”的相关问题回答记者提问。

刘永富介绍，我国脱贫攻坚成效显著，贫困人口从2012年的9899万人减少到2018年的1660万人，连续6年平均每年减贫1300多万人。建档立卡贫困村从2013年的12.8万个减少到2018年底的2.6万个。今年再减少贫困人口1000万人以上，摘帽300个左右贫困县。

脱贫攻坚战任务重、时间紧，如何保障脱贫质量？刘永富介绍，首先，严格遵守脱贫程序，贫困县脱贫要县申请、市初核、省核查，再由国家抽查20%的县。贫困户脱贫要经“村里提出、本人认可”程序，确保扶贫工作务实、措施扎实、结果真实。

“其次，脱贫攻坚要实行最严格的考核评估制度。” 刘永富介绍，中央专项巡视发现四大类问题，包括政治责任落实不到位、贯彻精准方略不到位、形式主义和官僚主义问题突出、深度贫困问题突出。各地各部门制定相关方案，正在整改。此外扶贫工作还有省际交叉考核、第三方评估、记者暗访、绩效考核四项，让脱贫有实效、可持续、经得起历史检验。

政府工作报告提出，基本完成“十三五”易地扶贫搬迁规划建设任务。刘永富介绍，易地扶贫搬迁是一项系统工作，应做好科学规划，加强后续扶持。通过因地制宜发展产业，利用东西部扶贫协作、扶贫车间等方式拓展就业渠道，让贫困群众搬得出、留得住、能致富。

脱贫攻坚离不开金融支持。刘永富介绍，当前已经推出扶贫小额信贷、扶贫再贷款、扶贫金融债等金融产品，每年投向贫困地区和脱贫攻坚项目的金融资金超过万亿元，金融扶贫在脱贫攻坚中发挥了生力军作用。接下来，要进一步向深度贫困地区、产业扶贫项目、易地扶贫搬迁等方面给予更多支持。

扶贫领域腐败和作风问题是舆论关注的热点。刘永富表示，对优亲厚友、弄虚作假、搞形象工程等问题重拳出击，对败坏脱贫攻坚名声的，严肃处理，对打着扶贫旗号敛财、违法乱纪的，发现一起、查处一起。加强资金项目管理，实现公平公正，村、乡镇一级项目资金使用进行公示公告，让群众充分监督，确保资金使用在阳光下运行。

《 人民日报 》（ 2019年03月08日 02 版）