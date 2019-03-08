今年养老金中央调剂规模达6000亿

昨日上午，十三届全国人大二次会议举行记者会，财政部部长刘昆，副部长程丽华、刘伟就“财税改革和财政工作”回答中外记者提问。记者 彭子洋 摄

今年财政赤字率是如何衡量决定的？如何化解隐形债务风险？职工养老金能够按时足额发放吗？昨日上午，十三届全国人大二次会议举行记者会，财政部部长刘昆，副部长程丽华、刘伟就“财税改革和财政工作”相关问题回答中外记者提问，对上述热点问题进行了回应。

3月8日两会日程

人代会

★上午9:00

代表小组会议审查预算报告

★下午3:00

代表大会第二次全体会议

●听取全国人大常委会委员长栗战书关于全国人民代表大会常务委员会工作的报告

●听取全国人大常委会副委员长王晨关于中华人民共和国外商投资法草案的说明

政协会

全天委员休息

调结构

要当“铁公鸡” 也要打好“铁算盘”

在今年财政收支矛盾相对突出的情况下，如何优化支出结构保障重点领域工作？对此，刘昆表示，首先解决财政收支平衡问题，“我们要当‘铁公鸡’，不该花的钱‘一毛不拔’。同时，也要打好‘铁算盘’，把该花的钱花好，花在刀刃上。在严格控制一般性支出的同时，加大重点领域和关键环节投入。”

其次，支持打好三大攻坚战。刘昆介绍，准备安排1261亿元中央财政专项扶贫资金，同比增长18.9%，增量将主要用于深度贫困地区。还准备安排大气、水、土壤污染防治等方面的资金600亿元，同比增长35.9%，聚焦打赢污染防治攻坚战七大标志性战役。

此外，加强基本民生保障。拟安排就业补助资金539亿元，同比增长14.9%；现代职业教育质量提升计划专项资金237亿元，同比增长26.6%；困难群众救助补助资金1467亿元，同比增长5.1%，支持各地开展低保、特困人员救助供养等工作。还安排了城镇保障性安居工程专项资金1433亿元，同比增长12.4%。

还将加大重点领域投入力度。增加中央财政农业生产发展资金、农业资源及生态保护补助资金，推动农业高质量发展。还准备安排中央本级科技支出3543亿元，同比增长13.4%，支持科技创新和技术攻关。

养老金

社保基金可保养老金按时足额发放

职工养老金发放是关系民生的大问题。刘昆首先明确，目前社会保险基金的运行情况总体良好，能够确保养老金按时足额发放。

“目前，全国社保基金整体上是收大于支的，滚存结余规模仍保持不断增长的态势。”刘昆介绍。

对于现在部分省份养老金发放困难，部分省份还有结余的情况，刘昆表示，去年7月1日起建立了企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，调剂比例从3%起步，以后还会逐步提高。去年半年调剂2400多亿元，有22个省份从中受益，受益金额600多亿元。

“养老金是老百姓托付给国家管理的‘养命钱’。为了确保各地养老金按时足额发放，今年还要采取一些措施。”刘昆介绍，一是将调剂比例提高到3.5%，预计全年中央调剂基金规模将达到6000亿元左右，进一步缓解个别省份基金收支压力。同时，适当提高退休人员基本养老金水平，拟安排中央财政基本养老金转移支付预算7392亿元，同比增长10.9%，重点向中西部地区和老工业基地省份倾斜。

此外，对于通过中央调剂和中央财政补助后基金仍存在滚存缺口的省份，将按中央和地方共同负担的原则，弥补基金收支缺口。

地方债

不允许发生新的地方政府隐性债务

政府债务问题是外界关注的问题之一，刘昆表示，从我国的情况看，目前地方政府债务风险总体是可控的。

“当然，我也不回避，确实有个别地方政府仍然存在在法定限额外通过融资平台公司违法违规或变相举借债务，也就是所谓的政府隐性债务，这方面我们已经采取严格的措施，不允许发生新的隐性债务，同时稳妥化解存量。”刘昆说。

据其介绍，下一步将严堵违法违规举债的“后门”，给地方政府债务戴上“紧箍咒”，坚决打好防范化解重大风险的攻坚战。具体涉及四方面措施，包括遏制增量、化解存量、推动转型和监督问责。

■ 数说

专项扶贫资金

1261亿元

大气、水、土壤

污染防治资金

600亿元

就业补助资金

539亿元

困难群众

救助补助资金

1467亿元

城镇保障性安居工程专项资金

1433亿元

中央财政

均衡性转移支付

1.56万亿元

老少边穷地区

转移支付

2489亿元

【脱贫攻坚】

“打着扶贫旗号敛财 发现一起查处一起”

新京报讯 （记者许雯）距2020年打赢脱贫攻坚战的最后期限还有两年，脱贫质量如何保证？扶贫领域腐败问题怎么解决？中美贸易摩擦会不会拖慢脱贫攻坚战进程？昨日上午，十三届全国人大二次会议举行记者会，国务院扶贫办主任刘永富就“攻坚克难——坚决打赢脱贫攻坚战”回答记者提问。

刘永富介绍，今年将再减少贫困人口1000万人以上，再摘帽约300个县。此外，“十三五”期间1000万建档立卡贫困人口易地扶贫搬迁的目标，也要在今年完成。

“1000万人搬迁是一个考验，任务繁重，不指望一搬过去所有问题都解决了。”刘永富指出，搬迁是有规划的，往哪个地方搬，搬迁以后怎么生活，这些问题都要研究，不能一搬了之，要做好因地制宜发展产业、培训务工。

刘永富现场回答记者的9个问题中，不乏社会关注的热点话题。

谈及“脱贫问题是个筐，什么都能往里装”的观点，刘永富坦言，主流上中国做扶贫攻坚是真实、认真的，但确实有些人打着扶贫的旗号办自己的事，甚至借机敛财、借机举债，这些情况都是有的，要坚决进行纠正。特别是打着扶贫的旗号去敛财、违法乱纪的，要发现一起、查处一起。

对扶贫领域的腐败和作风问题，刘永富指出，对优亲厚友、弄虚作假，搞形象工程、形式主义、官僚主义，已经重拳出击，“这几年查了不少案子，也处理了不少人。处理人、查案子不是目的，目的是要完成脱贫攻坚任务。”

刘永富认为，防治这些问题，要从制度上考虑，做好顶层设计，“要继续保持威慑力量，谁要想动扶贫这个奶酪，或者败坏脱贫攻坚的名声，我们也要严肃处理，不能让他得好处。”

会上有记者提问，今年是实现全面小康和打赢脱贫攻坚战的冲刺年，可是近来中国经济面对下行压力，而中美贸易战也带来了一些影响。实现上述目标的进度是否会被拖慢？

“我可以明确地告诉你，不会影响，（脱贫攻坚战）也不会拖到2021年。”刘永富坦言，贸易摩擦对两国经济发展会有影响，经济发展受影响，对脱贫攻坚也产生影响，比如一些企业岗位可能会减少，会影响部分贫困人口务工。

但这类影响可以采取其他办法弥补，“现在脱贫攻坚的办法多得很，不在沿海务工，我们可以就地发展产业。我们会把这些影响降到最低，就是必须完成脱贫攻坚任务，不能让它影响到我们任务的完成。”刘永富说。（记者 沙璐）