何一心委员：立足科技，保护生态，是茶人的责任

人民网北京3月8日电 （袁婷）3月8日，全国政协委员，武夷星茶业有限公司董事长何一心做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“传承茶文化·发展茶产业”专场论坛上，何一心委员表示，茶产业要坚持生态农业发展道路，茶产业的未来在科技。

全国政协委员，武夷星茶业有限公司董事长何一心

谈产业发展：立足科研，多元开发茶产业

何一心委员在论坛上介绍了他今年向全国两会提交的建议，他建议“坚持农业生态发展，夯实农业发展的道路”。他提出，目前来看，我国茶的生产显露出“饱和”甚至过剩的迹象，过去10年，全国增加了百万公顷茶园，大面积的茶园不仅给市场需求带来压力，也给生态造成了一定影响。茶产业需要规划有序发展。目前来看，我们仍然可以通过一些途径和方法“去杠杆、降库存”，这其中关键是通过科技手段，开发茶叶的多元用途。

“我们现有的茶产业基本上局限于满足群众饮用，也就是喝茶，但其实茶的作用还有很多，需要深入研究。在这方面，在科技引领产业发展方面，浙江大学可以说是走在前面的，他们非常重视茶在医药上的应用。我举个小例子，喝完了茶，你拿茶渣来搓搓手，看看有什么感觉？茶叶中含有茶多酚，如果提取出来用于美容，会有多广阔的发展？”何一心说，他相信，茶产业未来发展之路，在于科技。

何一心提到，据中国茶叶流通协会统计，2007年时，我国茶产业产值不足100亿元，经过10年发展，到2018年，茶产业综合产值已经超过6000亿元，今年将向万亿元迈进。如果将茶的提取、深加工产业加进去，茶产业可能出现十万亿元甚至百万亿元的规模。这样的产业规模对于扶贫攻坚、乡村振兴将有重要作用。

提到茶叶的话语权，何一心委员认为，中国是茶叶的发源地，现在闻名世界的几个茶产地，如印度、斯里兰卡，其茶品种是在300年前从中国武夷山引进的。除了引入国际的几个茶品种，我国现在还有大红袍、铁观音、普洱茶；有贵州、福建、四川、浙江等地的红茶；有白茶、花茶、绿茶，如此丰富的茶品，是我国茶产业的特色，是丰富的宝藏。

谈生态发展：生态种植，提升茶品质

谈到茶产业生态发展，何一心在论坛上说：“在发展的过程中，应该牢牢记住——绿水青山就是金山银山。如果种茶人没能使这片山更绿，那这个茶也是不会香的。”

何一心以武夷星公司茶园里的3万棵树举例。武夷星公司茶园种植了3万多棵树，这虽然导致茶的产量降低，但却提升了茶的品质。树多了，鸟就多，鸟会吃虫，通过生物的办法除了虫，而且鸟粪还滋养土地，生态链也改善了。冬暖夏凉，环境更宜人。

何一心发现，茶的品质提高后，喝茶人更加喜爱自己的茶。他说：“过度地开垦，恐将成为千古罪人；而改善生态，是利在当代功在千秋的事。所以，像保护生命一样保护生态，这是我们茶人的责任。”