全球第2例艾滋病患者或将被治愈？研究团队回应了！
全球第2例艾滋病患者或将被治愈!继“柏林病人”之后，近日，英国一位“伦敦病人”通过造血干细胞移植方法，或称为第二个彻底治愈艾滋病的案例。该研究于3月5日发布在国际顶级学术期刊《自然》(Nature)上。
Nature杂志研究截图
2012年，这位患有艾滋病的“伦敦病人”被确诊为晚期霍奇金淋巴瘤;经3年治疗后，淋巴瘤进一步恶化;2015年他决定尝试造血干细胞移植。
伦敦大学学院的拉温德拉·古普塔(Ravindra Gupta)治疗团队制定了治疗方案，为他移植来自具有艾滋病病毒抗性基因捐赠者的骨髓干细胞，力求同时治愈他的霍奇金淋巴瘤与艾滋病。
“伦敦病人”取得了很好的抗艾效果，干细胞移植后，HIV病毒完全从病人的血液中消失了。16个月后，病人不再服用抗艾药物。2019年2月，他已经成功“停药”18个月，仍然没有病毒迹象。
研究团队认为，利用艾滋病毒使用的共受体基因突变的疗法有治愈该病的潜力。但研究者表示，现在说他被治愈还为时太早，仍需要对他进行更长时间的观察，以确保病毒不会在未来死灰复燃。(健康时报记者 孔天骄)
参考资料：
①Second patient free of HIV after stem-cell therapy. Nature. 05 MARCH 2019
②HIV-1 remission following CCR5Δ32/Δ32 haematopoietic stem-cell transplantation. Nature. 05 MARCH 2019
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