林冲 天雄星 豹子头

林冲绰号“豹子头”， 原是八十万禁军枪棒教头，因其妻子被太尉高俅的养子高衙内看上而多次遭到陷害，最终被逼上梁山落草。后火并王伦，尊晁盖为梁山寨主。后征方腊病逝于杭州六和寺，追封忠武郎。

三七

药材

主根呈类圆锥形或圆柱形。表面灰褐色或灰黄色，有断续的纵皱纹和支根痕。顶端有茎痕，周围有瘤状突起。体重，质坚实，断面灰绿色、黄绿色或灰白色，木部微呈放射状排列。气微，味苦回甜。

功能化瘀止血，活血定痛。主治出血证，跌打损伤，胸腹刺痛。

常用方剂

三七汤 《医方简义》

【组成】参三七（研，冲）、姜半夏、厚朴、茯苓、琥珀末、醋炒柴胡、左牡蛎、焦山栀、苏梗。

【功用】凉血祛瘀，疏肝清热。

【主治】热伤络血，或郁怒伤肝。吐血紫黑有块。

常用中成药

三七片

【药物组成】三七。

【功用】散瘀止血，消肿止痛。

【主治】咯血，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。

方歌三七夏朴苓柴栀，琥珀牡蛎苏梗合，热伤络血怒伤肝，凉血理气治吐血。

（摘自《漫画中药一百单八将——中药水浒》 中国医药科技出版社出版）