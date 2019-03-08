益生菌，身体里的健康卫士

编者的话：如今，适量补充益生菌有益健康的观念深入人心。然而，很少有人真正知道益生菌的定义和作用，更不知道该如何补充。本期，带大家详细了解一下我们身体里的健康卫士——益生菌。

到底什么是益生菌

益生菌一词最早起源于希腊语“for life”（对生命有益），译为“益生菌”或“原生保健性菌种”，为一类对宿主有益的活性微生物，是定植于人体肠道、生殖系统内，并能产生确切健康功效从而改善宿主微生态平衡、发挥有益作用的活性微生物的总称。2014年，国际益生菌和益生元科学协会关于益生菌的最新定义为：“当施以足够量时可赋予宿主健康益处的活的微生物。”

迄今为止，科学家已发现的益生菌大体上可分成三大类：双歧杆菌类、乳杆菌类、革兰氏阳性球菌类。此外，还有一些酵母菌与酶也可归入益生菌的范畴。

需要特别说明的是，乳酸菌和益生菌并不是一回事。乳酸菌是能够利用糖类代谢、产生50%以上乳酸的细菌总称。乳酸菌在自然界分布极广，几乎只要有动植物活动的地方，就会有它们的身影。然而益生菌的标准则严格得多，指的是经过科学研究证实，对人体有益的微生物。值得一提的是，成千上万种乳酸菌中，只有极少数的乳酸菌菌株被深入研究证明其特定功效后才能被称为益生菌。比如，酸奶中常见的嗜热链球菌、保加利亚乳杆菌属于乳酸菌，但并不是益生菌。虽然这两类乳酸菌对人体也有好处，但作用比较弱，而且它们本身不能在大肠中定植，而是“一过性”的保健菌，也就是说，这些菌只在通过胃肠道当时发挥点作用，却不能起到“调整肠道菌群”的作用。

健康人的肠道中有数百万的益生菌，对我们的认知功能、体重、激素水平、免疫力都会有影响。研究发现，益生菌可以产生一些特有的酶类，帮助促进食物消化和吸收，并能抑制有害菌生长，维护肠道菌群的平衡，增强免疫力。此外，益生菌还能分泌有机酸，刺激肠道蠕动，促进排便，让肠道保持活力。

除了益生菌，肠道内还存在中性菌和有害菌。中性菌是指具有双重作用的细菌，如大肠杆菌、肠球菌等，在正常情况下对健康有益，一旦增殖失控或从肠道转移到其他部位可能会引起健康问题。有害菌是健康的大敌，比如沙门氏菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌等。

如果人体缺乏益生菌，就会使肠道菌群的种类、数量、比例发生异常变化，偏离正常的生理组合，造成肠道菌群失调，有害菌大量繁殖，引起肠炎、腹泻、便秘、过敏、免疫力下降、营养不良等一系列病症。▲

你需要补充

益生菌吗

益生菌这么重要，如何知道自己缺不缺、需不需要补呢？快来一起测测吧。请用“是”或“否”回答以下问题，选“是”得1分。

1. 经常腹泻；

2. 容易放屁臭；

3. 有口臭；

4. 经常对东西过敏；

5. 做过消化道手术；

6. 动不动就感冒；

7. 服用合成的皮质激素类抗炎

药物；

8. 生活作息不规律；

9. 精神压力大；

10. 常常不吃早餐；

11. 经常吃隔夜菜；

12. 经常吃快餐；

13. 喜欢吃肉，不常吃蔬果；

14. 不常吃粗粮、豆类、薯类等；

15. 经常喝酒；

16. 不常吃米饭、面食等主食；

17. 常吃可能含有抗生素的食物；

18. 不怎么运动；

19. 很容易疲劳；

20. 刷牙时牙龈出血。

结果分析：

0~2分，恭喜你，你的肠道活跃着大量益生菌；

3~8分，你的肠道中益生菌已经没有优势了，要注意平时的生活习惯，每天都要摄取有益菌；

9分以上，肠内太少的益生菌已无力抵抗有害菌的攻击，需要及时补充。▲

选对益生菌，给肠道更多活力

肠道菌群就像人体内的原始森林，可很多人体内的“微生物森林”已经被破坏得面目全非。如上所述，补充益生菌是调节肠道菌群平衡、改善肠道健康的有效途径，其中，经常喝活性益生菌饮料是补充益生菌的有效方式之一，比如，优益C LC-37TM 益生菌饮料就是不错的选择，因为：

优益C LC-37 TM 所含益生菌的活性强。无论是“加速肠道蠕动”还是“促进肠道排毒”，益生菌必须保持足够的活性，因为只有“活性益生菌”，才能在肠道中定植，进而对肠道菌群起到调节作用，这是益生菌产生功效的基础。

但是，益生菌的活性会随环境温度的变化而变化，很多菌株进入人体后，由于无法适应人体体温环境而活性大大降低。除此之外，益生菌在进入肠道的过程中，还会被含有胃液和胆汁的消化道杀死相当一部分。所以，只有摄入活性足够强的益生菌，才能确保其在肠道中定植，最终发挥健康的功效。

优益C甄选近万菌株，最终发现能在37℃体温环境下焕发强活性的益生菌LC-37 TM ，并且利用该菌种研发出LC-37 TM 活性益生菌饮料。该菌种的强活性不仅能体现在适应人体体温环境上，它还能经受胃液胆汁侵蚀，最终活着到达肠道，发挥健康功效。每天两瓶LC-37 TM 益生菌饮料，让您轻松又顺畅。

优益C LC-37 TM 所含益生菌的数量足。正常情况下，一般建议每人每天摄入益生菌至少上亿的数量（108个），肠道菌群失衡者（常有大便成形不佳、便秘等），则需摄入十亿乃至百亿的菌数（109 ~1010个），因为只有足够数量的益生菌才能有效抑制有害菌的生长，产生足够的有益产物。

优益C的研发团队历时10年不懈研究，经过无数次科学实践，运用高纯度浓缩技术，最终在LC-37 TM 这个100毫升的小蓝瓶里，浓缩进了500亿活性益生菌，技术全球领先，更多活性益生菌，给肠道增添更多活力。

优益C LC-37 TM根据特定人群开发了相应的产品。就比如，LC-37 TM低糖配方产品，不仅糖分减少70%，更添加了55种果蔬酵素，特别适合追求瘦身的爱美女性，让您轻松饮用没有负担。

专家提醒，喝含超强活性益生菌的饮料，对于肠道菌群平衡更加有利，有助加快肠道蠕动，保持身体常年轻。▲