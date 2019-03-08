宝宝吃得饱不饱 四个信号可知道

吃奶，是宝宝的一件大事，但因为小宝宝还不会通过语言表达自己饿了或者饱了，很多新手妈妈在喂奶过程中，往往心里忐忑不安：喂得少了，担心宝宝吃不饱影响生长发育；喂得多了，又怕孩子吃撑了造成过度喂养，特别是母乳喂养的，更是不知道宝宝每天究竟吃下了多少的奶。

广东省妇幼保健院新生儿科主任医师聂川表示，想知道宝宝吃没吃饱，首先需要了解宝宝的胃容量究竟有多大。他介绍，宝宝刚出生时，胃容量是非常小的，只有一个樱桃大小，约10毫升左右；到了第三天，宝宝的胃长大到一个核桃大小，胃容量大概是二三十毫升；一个月左右时，宝宝的胃已经长大到如一只鸡蛋大小，胃容量大概是80~150毫升。

聂川支招，家长可以通过四方面信号判断宝宝是否已经吃饱。

1.吃饱后有满足感

有些细心的妈妈可能会留意到，小宝宝吃奶吃到后面时，会露出满足的笑容，或者咿咿呀呀地发声，自得其乐，这就是他吃饱喝足的一个信号。

一般来说，宝宝如果吃饱奶，他会自动把头扭开，在接下来的一段时间里新生小婴儿能睡2~3个小时以上，再大一些月龄的孩子还可持续更长的时间。

如果宝宝吃完奶后仍睡得很不踏实，频繁醒来，并出现觅食的动作，说明上一顿宝宝极可能没有吃饱。

2.吸吮时有吞咽声

母乳充足的情况下，宝宝在吃奶时，家长可以观察到他每吸吮两三次，就会有明显的一次“咕咚”的吞咽声。一般情况下，在这种有连续吞咽的吸吮下，小月龄的宝宝20~30分钟就可以吃饱了，再长大一些时，大概10~15分钟左右也可以吃饱。

如果妈妈留意到宝宝只嘴巴在吸吮，却听不到有吞咽的声音，或者是吞咽的声音间隔得比较长，则说明妈妈的奶量是不足的，宝宝很可能会吃不饱。

3.大小便量及颜色正常

大小便的情况可在一定程度上反映出宝宝对奶的摄入吸收情况。一般来说，小宝宝的大便为黄色糊状，小便一天至少有6次。

因为大多数宝宝都在使用尿不湿，家长不一定能很好地计算宝宝尿尿的次数，不过可以通过换下的尿片数来估计。通常一周之后的宝宝，每天至少要换6次尿片，若每次换下的尿片都是沉沉的，说明宝宝吃下的奶水是足够的。

另外，家长还可以通过尿液的颜色来判断。如果奶量充足，家长在换尿不湿时可见上面是呈淡黄色或无色的；如果宝宝的尿液颜色较深，或者有异味，则有可能是吃奶量不够，可适当增加吃奶量后再观察，如果仍是没改善，则需及时就诊，以排除其他疾病的可能。

4.体重增长合适

吃没吃饱，看宝宝的体重变化也可知道。目前宝宝出生体重平均为3.2~3.3kg，在合理喂养下，到3~4月龄时，宝宝体重通常可以达到出生体重的2倍，到12月龄时可达到出生体重的3倍。如果体重增长情况可以，说明宝宝的吃奶量是合适的，但如果宝宝体重增长不足，生长曲线平缓甚至下降，尤其是新生儿期（即宝宝出生第一个月）体重增长少于600克，在排除了疾病的可能外，则说明宝宝极可能是没有吃饱的。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）