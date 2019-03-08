全谷物饮食降低肝癌风险
饮食一直被认为是肝细胞癌的重要危险因素，此前已知，过量饮酒和黄曲霉毒素污染食物是肝癌的诱因。根据美国的一项新研究，高纤维全谷物饮食可降低肝癌风险。
美国哈佛医学院针对12.5万名成年男女进行观察性研究，其中包括7.7万名女性和4.8万名男性。参试者每两年填写调查问卷，就他们日常饮食中的食物类别、食用频率等问题作答。研究团队对参试者的平均随访时间达24.2年，这期间，共有141人被确诊为肝癌（70名女性和71名男性）。对比分析显示，吃含有麸皮、胚芽和胚乳的全谷物食品的人，相比那些饮食中基本不含全谷物者，患肝癌风险低37%。
哈佛医学院助理教授张雪红（音）指出，增加全谷物和膳食纤维摄入可降低肥胖、2型糖尿病和非酒精性脂肪性肝病的风险，这些都是肝细胞癌的易感因素。全谷物食物包括全麦面包、全麦饼干、燕麦片和煮熟的谷物，如藜麦，糙米和小米等。▲（李昕苒）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
"五谷为养"可增寿防病 爱出门才能更长寿 对防病和长寿起到决定作用的，不仅仅是全谷杂豆中的膳食纤维，以及其中的优质碳水化合物，还在于其中伴随存在的各种营养保健成分。吃全谷杂豆，和吃同样碳水化合物含量的大米白面相比，能得到几倍到十几倍的维生素B1、维生素B2、叶酸、钾、镁、铁等营养成分，以及多种植物化学物。【详细】
白发增多，刮浮白穴！4个秘诀让"它"晚些到 中医认为，“发为血之余”“肾主骨，其华在发”，白发主要是由于肝肾不足、气血亏损所致。尤其是经常熬夜、精血暗耗的人，其肾精不足，毛发失去濡养，故而花白。浮白穴是治疗白发的常用经验穴，它位于头顶部、耳后乳突的后上方，是足少阳胆经上的穴位，能清热祛湿、疏肝利胆、填精补肾。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn