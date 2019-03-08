全谷物饮食降低肝癌风险

饮食一直被认为是肝细胞癌的重要危险因素，此前已知，过量饮酒和黄曲霉毒素污染食物是肝癌的诱因。根据美国的一项新研究，高纤维全谷物饮食可降低肝癌风险。

美国哈佛医学院针对12.5万名成年男女进行观察性研究，其中包括7.7万名女性和4.8万名男性。参试者每两年填写调查问卷，就他们日常饮食中的食物类别、食用频率等问题作答。研究团队对参试者的平均随访时间达24.2年，这期间，共有141人被确诊为肝癌（70名女性和71名男性）。对比分析显示，吃含有麸皮、胚芽和胚乳的全谷物食品的人，相比那些饮食中基本不含全谷物者，患肝癌风险低37%。

哈佛医学院助理教授张雪红（音）指出，增加全谷物和膳食纤维摄入可降低肥胖、2型糖尿病和非酒精性脂肪性肝病的风险，这些都是肝细胞癌的易感因素。全谷物食物包括全麦面包、全麦饼干、燕麦片和煮熟的谷物，如藜麦，糙米和小米等。▲（李昕苒）