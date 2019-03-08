治疗弱视 3～7岁为最佳时期

除了影响颜值，斜视、弱视对于职业选择、日常生活等都会造成影响。如何矫正斜视、弱视？记者就普遍存在的几个问题，采访了郑州大学第五附属医院眼科主任周利晓。

部分显性斜视和外斜视，一般需手术治疗

周利晓解释，斜视属于眼外肌疾病，即双眼视轴不平行，当一眼注视时，另一眼偏离注视方向。斜视可以是先天性的，也可以是后天形成的，先天性斜视一般在宝宝出生6个月以内出现。斜视的后天形成因素很多，如外伤或其他疾病影响眼神经、眼球肌肉，婴幼儿时期发生视力障碍或远视、近视等。

斜视分类很复杂，哪些斜视需要手术治疗呢？

周利晓说，两眼仅有偏斜的趋向，但能被大脑控制正位，并保持双眼单视，这种潜在性眼位偏斜称为隐斜视。相反，眼睛视轴明显偏斜，且这种偏斜不受融合机能控制，就叫显性斜视。一般情况下，无症状的隐性斜视不需要手术治疗。一部分显性斜视需要手术，如戴眼镜不能完全纠正的部分调节性及非调节性内斜视。

此外，外斜视一般需要手术矫正，先天性内斜视与上下斜视大多也需要手术治疗。

斜视、弱视同时存在，要先矫正弱视

弱视和斜视有时会共同存在，远视引起的弱视往往合并内斜视，近视往往合并外斜视。弱视不及时治疗，可能会导致终身弱视、视力低下，双眼缺少立体视觉，难以从事医生、司机、工程师等职业。

周利晓说，在弱视和斜视同时存在的情况下，要先矫正弱视，再矫正斜视。因为先做斜视手术的话，弱视训练需要单眼遮盖，容易破坏孩子斜视矫正后的视觉平衡，增加发生新的斜视的可能性。

周利晓说，有些斜视不容易被发现，建议孩子3岁以后，带其到医院进行视力和眼位检查。3~7岁是治疗弱视的最佳时期。斜视治疗的最佳时期要视情况而定，比如，先天性内斜视一岁以内就需要治疗，间歇性外斜视需要跟踪随访，等到影响立体视功能的时候再手术治疗。

（摘自《大河健康报》）