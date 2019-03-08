胃口不好还腹胀 当心这种病

专题

当今社会，女性无论是在家庭还是社会发展中都扮演着越来越重要的角色。而妇科恶性肿瘤，不仅威胁着她们自身的健康与生命，也给家庭和社会发展增添了沉重负担。

卵巢癌作为女性生殖系统三大恶性肿瘤之一，恶性程度极高。由于缺乏有效的早期诊断方法，很多患者的治疗效果不容乐观。

今日是三八妇女节，全国知名卵巢癌治疗专家、中山大学孙逸仙纪念医院妇科肿瘤专科主任林仲秋教授与广州日报全媒体记者分享了最新卵巢癌的突破性治疗方式，他希望相关药物能够尽快纳入医保范畴，以便帮助更多患者改善健康状况，延长生存寿命。

文/佳佳

这种疾病

容易盯上这类人

相比于宫颈癌等女性肿瘤，卵巢癌并不容易对付。据林仲秋介绍，卵巢癌多发于40~60岁人群，由于病因尚未明确，无特殊病征，目前还没有好的筛查方法，也没有疫苗预防，因此70%的卵巢癌患者在首次确诊时已为晚期。而且晚期卵巢癌的治疗效果较差，70%的患者会在3年内复发，甚至多次复发，我国卵巢癌患者5年生存率不足40%。

“不过虽然没有确切病因，但根据流行病学调查显示，在经济发达地区的女性罹患卵巢癌的发病率较高，这可能与生育少和生育迟有关。”林仲秋说道。

胃口不好还有腹水？

可能已是卵巢癌晚期

卵巢癌早期并无明显征兆，而晚期则容易被误诊为胃肠道疾病。林仲秋告诉记者，由于卵巢癌长在盆腔深部，一开始并没有特异性症状。

“但是当肿瘤长大以后，会对其他部位产生压迫，可能出现一些消化道症状，如胃口不好、腹胀、腹痛等，也有些患者伴有腹水。这时病人会觉得自己是胃肠炎等消化道疾病，所以一开始会到消化科或中医科就诊。到后来做B超或者CT才发现卵巢有肿块，请妇科肿瘤医生会诊后，才发现是卵巢的问题，因为时间上的延误导致疾病发现得晚，治疗效果也就不理想了。” 林仲秋说道。

预防卵巢癌

可做两项筛查

部分卵巢癌具有遗传性。林仲秋建议，家族中有直系亲属罹患卵巢癌的女性，应提早接受基因检测。

科学研究显示，某些卵巢癌的发病与BRCA基因突变有关：没有BRCA基因突变的女性发生卵巢癌的风险为1.3%，而BRCA1基因有突变的患者，卵巢癌的发病风险高达40%左右。因此正常女性做这个筛查可以预测发病的风险，根据携带发病基因者的年龄和生育要求，可主动采取相关措施，如预防性的卵巢切除等；对于已患病的女性，检测此基因则可针对性用药。

林仲秋告诉记者，在临床上也有用CA125来筛查卵巢癌，不过因为 CA125指标在50％早期卵巢癌患者中并未升高，所以也不是一个好的筛查指标。

他还表示，目前只有少部分的卵巢癌可以通过这种方式被检测出来，大多数卵巢癌目前尚未有好的筛查办法。

患者福音：

突破性新疗法出现

目前，临床上对卵巢癌治疗仍主要依赖于手术和全身化疗。“被确诊的患者，绝大多数都要进行手术和化疗。但效果尚不理想，因为手术有局限，患者也不能一直化疗下去。化疗停下来之后70%的人会在3年内复发，复发后我们再进行治疗，然后再复发，这就陷入了一个恶性循环，导致五年生存率长期徘徊在30%~40%左右。” 林仲秋说。

因此，推迟患者的复发时间，延长生存时间就成了医生努力的方向。近年来大量的研究致力于开发新的、有潜力的卵巢癌靶向治疗药物，以期达到这一目标。2018年，随着首个靶向治疗药物PARP抑制剂在我国获批，对抗卵巢癌复发增添了新的“武器”。

林仲秋告诉记者：“在以往关于推迟卵巢癌复发的研究中，抗血管生成等靶向药物仅可让卵巢癌推迟4~5个月复发；而最新的PARP抑制剂如奥拉帕利却可以推迟有BRCA基因突变的患者3年以上的复发时间，效果非常明显。前期的研究里有些人已经吃了6年以上的PARP抑制剂，虽说有呕吐、恶心等副作用，但总体而言并不影响患者的日常生活。”

“因为PARP抑制剂要长期服用，作为医生我希望这个药能够尽快纳入医保。” 林仲秋说道：“PARP抑制剂自费比较贵，一个月得花五六万，吃上几年就需要七八十万，这对患者及其家庭来说无疑是沉重的经济负担，很多人都知道这个药有效，但无奈负担不起，只能放弃治疗。如果可以医保报销，那很多患者就可以更好地生存下去了。”