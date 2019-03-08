缓解头痛，从改掉坏习惯开始

偏头痛的人，在生活中像时时刻刻被念了“紧箍咒”，发作时痛苦不堪。台湾台南活水神经内科诊所院长王博仁表示，偏头痛与体质有关，这类人的三叉神经血管系统反射回路过于敏感，本身就易头痛，如果再遇上诱发因子，头痛就爆发了。其实，只要在生活中做出一些改变，就能在一定程度上缓解头痛。台湾《康健》杂志对此进行了以下总结。

1.避免长时间用电子产品。台北荣民总医院神经医学中心主任王署君说，电子产品屏幕的亮光会刺激脑部，诱发偏头痛，尤其是距离更近、使用更频繁的手机。法国也有研究证明，盯着电子产品较久的人，偏头痛发作风险也高。长时间用电脑、看手机，眼睛及肩颈疲劳也会造成头颈部肌肉过度收缩，产生头痛。此外，电子产品发出的蓝光会影响睡眠，加重头痛。专家建议，用电子产品时应限制时间，常眨眼睛、起身活动；把屏幕稍微调暗、放大字体；不要在昏暗环境中看手机、电脑、电视。

2.避免摄入可能诱发头痛的食物。如红酒、奶酪、巧克力、柑橘类水果、味精、冷饮、香肠腊肉等加工肉制品。不过这因个人体质而异，建议做个记录，看吃了什么食物后头会痛，以后尽量避开。

3.不要喝太多咖啡。咖啡是一把“双刃剑”，咖啡因本身可以缓解头痛，但如果喝太多咖啡，有成瘾倾向，一旦不喝，反而会头痛、感到疲劳。这种咖啡戒断引起的头痛常发生在停喝咖啡的数小时后，因此，头痛患者最好远离咖啡。如果发现头痛确实与咖啡有关，可以逐渐减量，每天最多喝一杯或更少；或定时定量喝，如每天早上8点喝一杯。

4.补充维生素B2、镁。有研究发现，每天补充400毫克的维生素B2，可以减轻头痛。虽然成年人每日建议摄入的维生素B2剂量是1.7毫克，400毫克远超过建议剂量，不过它是水溶性的，若摄取多了可随尿液排出。富含维生素B2的食物有深绿色蔬菜、糙米、全麦、燕麦、坚果类、酵母、大豆、乳制品、鸡蛋、动物内脏等。补充镁也可缓解头痛。

5.科学减肥，不要过度节食。想靠节食控制体重，代价可能是头痛，这可能跟血糖低，体内堆积了一些新陈代谢的产物有关。

6.注意冷暖变化，头部保暖。很多头痛患者对冷热变化很敏感，季节交替、天气忽冷忽热时头痛明显，吹到冷风、空调，或洗完头没吹干也会痛。建议出门做好头部保暖，不要直吹冷风；洗完头后不要等自然晾干，用吹风机完全吹干后再睡觉或出门。

7.调整生活步调。紧绷的生活步调易引起头痛。王署君观察，很多头痛患者是职业女性，下班后还要接孩子、做家务，一放松下来就头痛。

8.保证睡眠，不要周末补觉。头痛患者生活不能经受太大的变化，紧绷后过度放松，就容易引起头痛。建议患者生活节奏放慢，睡眠要规律，每天的行程不要排得太紧凑。▲ （郭五陵)