与高龄男性相比，高龄女性更容易患骨质疏松。改善运动、饮食等生活习惯是防骨松的基本措施。日本山王医疗中心女性医疗中心的太田博明教授建议大家常做一个脚跟撞地的动作，可强壮骨骼。

具体方法是：并拢双脚站直，双手可以扶着椅子，踮起后脚跟，用脚尖支撑，再“咚”地一下落下脚跟。每2秒做一次，重复50次。通过脚跟撞地的动作，给骨骼带来一定冲击，“近体重3倍的负担可刺激骨细胞活性，让骨骼更坚硬。”太田教授说。

其实，骨质疏松并不光“瞄准”高龄女性。目前，因糖尿病等生活方式病引起的骨质弱化，使患上骨质疏松的中老年男性也在不断增加。所以，不管男女老少，都要时刻提防。▲（赵可佳 编译）