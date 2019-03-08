新潮饮食花样多 误区也多

时下，低脂饮食、生酮饮食等众多新潮饮食方式盛行，吸引着不少人跃跃欲试。但是，你真的了解这些“时髦”的饮食方式吗？他们的“真相”是怎样的？哪些人可以尝试？实践过程中要避免那些误区？广东省妇幼保健院营养科主任夏燕琼主任医师为大家一一揭秘。

夏燕琼指出，低脂饮食不代表不能吃肉，而是不建议吃脂肪含量较高的肉，此外还应警惕一些“隐形脂肪”；生酮饮食需要专业的营养医师帮助制定，并定期监测期间身体状况、及时进行适当调整；听起来很健康的素食肉也不能和健康肉画上等号。

文/全媒体记者王婧 通讯员林惠芳

不吃肉 不等于低脂饮食

很多人认为，只要不吃肉、少吃肉就是低脂饮食。夏燕琼指出，这其实是普遍存在的一种误区，低脂饮食不建议吃的是肥肉、动物内脏、禽畜肉皮、鱼子、虾子、蟹黄等。

事实上，鱼肉、瘦禽畜肉等含的脂肪并不高，尤其是鱼肉，不但含的脂肪不多，而且鱼肉所含的脂肪是有利于保护心脑血管和维护视网膜提高视力等的不饱和脂肪酸，因此，建议常吃鱼肉，尤其某些深海鱼肉，如三文鱼、金枪鱼、鲭鱼、鳗鱼、小黄花鱼、带鱼等。

坚果也是低脂饮食路上的一枚“糖衣炮弹”。坚果中富含蛋白质、不饱和脂肪酸、维生素E、B族维生素、钙、铁等，适量摄入确实有益健康。但其脂肪含量较高，约达到40%~70%。夏燕琼建议，坚果适量吃就好，每天控制在10克以下。此外，还要警惕某些“隐形脂肪”。如冰淇淋、奶油蛋糕、点心、油炸食品、加工肉类如香肠、腊味、午餐肉等含有较高的脂肪。

正确低脂饮食

“清单”长这样

到底什么才算低脂饮食呢？

夏燕琼介绍，所谓低脂饮食是指脂肪、胆固醇比例较少的饮食：脂肪摄入量每天限制在30~50克，健康人每天胆固醇摄入量应低于300毫克，患有冠心病、高血压、高脂血症等疾病的患者每天胆固醇的摄入量应低于200毫克。

低脂饮食摄入的脂肪量少、质优，每天摄入的总能量相对较低，有益健康，不易长体重，但其食物相对单一，难长期坚持。

如何正确进行低脂饮食？夏燕琼介绍，一份正确的低脂饮食“清单”应该是这样的：

1.食物多样，谷类为主。

多选择全谷物和杂豆；多选择蔬菜、水果、低脂或脱脂奶类和大豆；肉类的选择，以鱼禽（去皮）为好，蛋类和畜肉类适量选择，不吃加工肉制品、动物内脏、鱼子、虾子、饼干等。

2.饮食清淡，烹调选择植物油。

不吃动物油脂；选择茶籽油、橄榄油、亚麻籽油、菜油、豆油、玉米油、花生油等，每天摄入不超过15毫升；烹调方法以蒸、煮、炖、烩为好，不用油煎炸。

3.尽量不在外用餐，不吃快餐食品。

生酮饮食不代表

可以安心大口吃肉

生酮饮食也是近几年营养界关注的热门话题，它是一种脂肪高比例、碳水化合物低比例、蛋白质和其他营养素合适的配方饮食。

很多人一知半解地认为生酮饮食就是“不吃主食”“大口吃肉”。夏燕琼指出，生酮饮食是高脂肪-低热卡饮食，而不是高脂肪-高热卡饮食。普通饮食脂肪与蛋白质和碳水化合物的比例为1∶9，而生酮饮食脂肪与后两者的比例为3∶1~4∶1，对碳水化合物的摄入有很严格的控制。

眼下，越来越多的人借助生酮饮食减肥，它使身体进入酮症状态，燃烧脂肪而非碳水化合物，初期减重效果的确明显，不过较难长期坚持。

“也不建议长期生酮饮食。”夏燕琼指出，生酮饮食的副作用也不可忽视，可能会出现低血糖、恶心、呕吐、腹泻、厌食等消化道副作用，还可能出现嗜睡、呼吸急促、易激惹、心率快、面部潮红等过量酮症表现，长期还可导致微量元素缺乏、血脂升高、肾结石、心律失常、生长发育缓慢、白细胞和血小板的功能损伤等。因此，生酮饮食需要专业的营养医师帮助制订，并定期监测其间身体状况、及时进行适当调整。

需要提醒的是，有脂肪代谢障碍的遗传代谢病、严重肝肾功能损害、心衰、严重营养不良、肾结石者不宜尝试生酮饮食。

素食肉并非健康肉

不可多吃

随着素食的流行，素食肉也成了餐桌“新贵”，不少人还将素食肉等同于健康肉。对此，夏燕琼指出，素食肉并不能与健康肉画上等号。

素食肉是一类以大豆为主要原料，经过一定的加工工艺，使其拥有一般肉制品所具有的色、香、味和口感等特点的仿肉制品。从本质上讲，素食肉是大豆制品，只不过加工的方式与其他豆制品有所不同。

实际上，为了将素食肉做出肉的味道和口感，商家往往会在其中增加较多的油脂和调味品，这会让其热量及脂肪含量成倍增加。此外，素食肉中的含盐量往往都比较高，不可多吃。