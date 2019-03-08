生活中，很多人睡觉时发出咯吱咯吱的咬牙声，自己却没有感觉。老人常说，这是肚子里有蛔虫导致的。其实，磨牙的原因不光这么简单。

上海中医失眠症医疗协作中心副主任施明表示，导致磨牙的原因有很多，比如工作学习太过紧张、疲劳，情绪焦虑抑郁；小孩在睡前玩得比较兴奋，心情难以平静，睡着后就有可能出现磨牙的情况；有的人身体缺钙，引起神经功能紊乱，导致磨牙；牙齿咬合不好；肚子里有寄生虫，也是孩子磨牙的原因之一；另外，与寄生虫有关的胃肠功能紊乱、儿童营养缺乏症、过敏反应或内分泌紊乱也都是磨牙症的发病因素。磨牙是种无意识的行为，很多人自己都不知道。判断自己睡觉是否磨牙，可问问身边的亲人，如果平时醒来有下颚疼痛、口不易张开、牙齿不舒服等感觉，也应怀疑是否晚上磨牙了。

磨牙并不是小事，会产生很多不良反应，若不及时干预治疗，时间长了，牙齿的咀嚼表面就会磨损或破裂。牙釉质出现磨损后，牙本质露出，咀嚼冷热食物时，牙齿就会变得敏感。此外，下巴和下颚肌肉也会在长期的咬合过程中发生变化，甚至影响脸型。许多研究还表明，一些睡眠障碍，如谵妄、睡眠呼吸暂停综合征等都与磨牙密切相关。

一旦发现自己磨牙，应及时就医。施明表示，患者也可进行一些自我调节。成年人如果因精神压力大导致磨牙，平时应学会纾解不良情绪，及时缓解压力。儿童若因为精神压力造成磨牙，父母要予以适当引导，规律生活，睡前不要看易引起情绪波动的电视。另外，晚餐要吃得清淡一些，避免过多摄入大鱼大肉等高能量且不易消化的食物。如果是因为蛔虫导致磨牙，要去医院就诊，在医生指导下用药。▲（记者 王 健）