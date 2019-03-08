家中烧壁炉，影响记忆力

叶芝的名诗《当你老了》写道：“当你老了，白发茫茫，睡眼朦胧，壁炉前打盹儿……”虽然画面温暖，但却存在一个健康隐患。英国科研人员近日指出，在寒冷的季节，壁炉是室内空气的重要污染源，它在带给人们温暖的同时，也可能影响老年人的记忆力，增加他们患痴呆症的风险。

壁炉在欧美地区比较流行，英国每年都要卖出几十万个壁炉，市场上销售的壁炉都贴有政府核准的“环境友好”标签。英国空气检测研究机构在冬季的周末和夜晚，检测到空气中左旋葡聚糖的高含量，这是一种烧木柴所产生的污染副产物。污染物呈现为细颗粒物PM2.5，由于体积过于微小，无法被鼻子和肺部过滤掉，因此它们可以潜入血液，导致心脏病和老年痴呆症等严重疾病。

英国伦敦国王学院空气质量网络负责人加里·富勒博士指出，在家中燃烧木柴和木炭造成的颗粒物排放占比高达38%，而公路交通只占了12%。他呼吁人们及时意识到家中壁炉和明火是颗粒物排放的最大源头。▲ （李悦康）