夫妻感情疏远影响寿命

夫妻是人生长河中相伴时间最长的伴侣。夫妻恩爱不仅使生活幸福美满，还有益健康长寿。英国科学家的一项新研究发现，夫妻感情疏远会影响寿命。

英国爱丁堡大学心理学研究员萨拉·斯坦顿博士及其研究小组对1200名25~74岁已婚参试者进行了婚姻质量与健康水平追踪研究，从1996年开始要求参试者就伴侣的理解、关心和欣赏程度进行评价，并在2006年以及2016年，询问了相同的问题。参试者还填写了问卷，记录工作、家庭中的压力事件及自身的情绪反应。其中包括恐惧、绝望、沮丧、焦虑等消极情绪以及愉快、平静、满足或骄傲等积极情绪。分析结果发现，那些感到在过去10年里伴侣变得不再关心自己的参试者，各方面压力反应均较差。不仅如此，这些参试者在20年内的死亡风险高出了42%。

斯坦顿博士分析指出，夫妻感情疏远容易导致情绪失控和压力增大。慢性压力的长期积累会改变肠道菌群、增加高血压和中风几率，导致压力激素皮质醇升高、胰岛素受限、血糖升高等一系列健康问题，这就加剧了早亡风险。美国心理协会数据显示，慢性压力与心脏病、癌症、肺病、意外事故、肝硬化和自杀等六种主要死因密切相关。▲（王兴旺）