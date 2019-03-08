徒步旅行提高生活满意度

韩国文化体育观光部和韩国观光公社近期发表的一项《徒步旅行者实态调查》显示，经常徒步旅行的人更满意当下的生活。

此次调查主要针对在济州岛和智异山周边等地的5890名15周岁以上步行者以及约5000名网友。调查显示，在过去一年内，30.9%的人有过徒步旅行的经历，他们参与旅行的平均次数为4.3次。对徒步旅行者和无此类经历者生活满意度进行比较后发现，前者中有60.1%的人对自己的生活感到满意，后者中该比例仅达到44.7%。

研究人员指出，所谓“徒步旅行”是指在平时工作、生活区域以外的地区步行并欣赏自然、文化和历史景观，这与简单的体育锻炼有较大区别。参加徒步旅行帮助人们选择更好方式去享受生活。这些人的娱乐方式以增加身体活动和提高文化修养为主，减少了在家中抱着手机久坐的时间。通过旅行，人们不仅达到了在自然中休息的目的，也提升了身心健康指数。▲ （王家璇）